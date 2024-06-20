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世界第一美Nana花10個月消掉刺青！　「手臂一片乾淨」近況曝光

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星Nana曾被選為「世界第一美」，她過去以破格的全身刺青造型現身電影發佈會，由於與她的演員形象不太相符，當時震撼全韓。後來因媽媽希望她把刺青消除，在經過近1年的努力，她20日貼出新的近況照片，手上與腳上刺青幾乎消失，只剩胸前淡淡的樹葉圖騰，細肩帶的長洋裝穿搭展現好身材。

▲▼世界第一美Nana花10個月消掉刺青！　「手臂一片乾淨」近況曝光。（圖／翻攝自Nana IG）

▲▼Nana花10個月消掉刺青，手臂一片乾淨近況曝光。（圖／翻攝自Nana IG）

▲▼世界第一美Nana花10個月消掉刺青！　「手臂一片乾淨」近況曝光。（圖／翻攝自Nana IG）

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Nana近來在峇里島度假，20日釋出近況照片，當地天氣炎熱，她穿上休閒的低胸黑色長洋裝，近1年做雷射的努力，手上刺青已經完全消失，連背部的圖案也看不見，由於她於4月貼出自拍照片時，手臂上還看得到些微圖案輪廓，但在經過數月的努力，幾乎消失，近況照再度引起關心。

▲▼世界第一美Nana花10個月消掉刺青！　「手臂一片乾淨」近況曝光。（圖／翻攝自Nana IG）

▲▼Nana身上刺青幾乎沒有了。（圖／翻攝自Nana IG）

▲▼世界第一美Nana花10個月消掉刺青！　「手臂一片乾淨」近況曝光。（圖／翻攝自Nana IG）

Nana約莫於2023年8月透過節目坦承要消掉刺青，原因是媽媽想看到她「乾淨的身體」，她表示當初刺青有經過母親同意，如今媽媽想看到她把刺青消除，她並未猶豫馬上答應，因此正在努力洗掉刺青中。

經過近10個月的努力，她效率驚人，如今刺青幾乎沒了，全身獨特的刺青造型曇花一現，也有粉絲表示「很可惜」，但也有人回應「只要Nana喜歡就好」。

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