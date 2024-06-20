劉品言「難得關濾鏡」不P圖了！泳衣包不住半球 真實身材現形

記者潘慧中／綜合報導

劉品言儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她最近便難得在社群網站上傳一系列零濾鏡、無修圖的真實照片，「其實是懶的修圖」，絕佳狀態吸引破千人按讚。

▲劉品言難得關掉濾鏡。（圖／翻攝自Facebook／劉品言）



照片中，可以看到劉品言躺在沙灘椅享受陽光浴。她戴著墨鏡，身穿白色的蕾絲罩衫，內搭橙色比基尼，若隱若現出渾圓半球，散發出悠閒且時尚的氛圍。

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▲劉品言懶得修圖。（圖／翻攝自Facebook／劉品言）



鏡頭拉遠一看，只見劉品言改坐在一張配有黃色靠墊的木質躺椅上，愜意地伸直雙腿擦防曬乳，白皙且穠纖合度的雙腿線條也因此在鏡頭前一覽無遺。

▲▼劉品言展現真實身材。（圖／翻攝自Facebook／劉品言）



事實上，劉品言過去在減肥時曾透露，1個禮拜健身6次，吃完早餐就去健身房報到，配合飲食習慣的改變，早餐會選擇吃無糖的紅豆薏仁，搭配水煮蛋和水果，到了中午會攝取較多的蛋白質，像是一整隻魚、或大牛排和半隻雞，晚餐會進食地瓜、海鮮類，吃得健康加上運動，自然能一步步朝理想體重邁進。

▲劉品言的體態穠纖合度。（圖／翻攝自Facebook／劉品言）