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23歲懷王思聰的種！黃一鳴想打掉「媽媽鼓勵生下來」挺女兒繼承財產

記者陳芊秀／綜合報導

24歲女偶像黃一鳴曾參賽選秀節目《青春有你》，隨後未婚生女，日前聲稱孩子的爸爸是王思聰，然而男方全無回應，在日本與女子逛街。她近日接受專訪，除了道出兩人熱戀過程，並透露懷孕後本想打掉，是媽媽鼓勵生下來。

▲王思聰是黃一鳴孩子生父。（圖／翻攝自微博）

▲黃一鳴未婚生子，聲稱王思聰是孩子生父。（圖／翻攝自微博）

黃一鳴接受資深媒體人杜恩湖專訪。她2018年考上成都一所有影響力的電影電視學院播音主持系，2022年畢業那一年，與王思聰在成都的活甕相識，當時覺得相見恨晚，接著熱戀，但因為很多原因，雙方平靜分手，沒有發生矛盾。然而她發現兩個月生理期沒來，到醫院檢查得知懷孕，「想要把孩子打掉，但醫生說我的身體有點問題，以後懷孕機會不大，這次懷上了，最好不要打胎」。

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未婚懷孕的黃一鳴陷入矛盾，加上自己家鄉在安徽安慶，民風傳統，要是讓鄰居知道了，肯定會引發議論，左右為難，為此偷偷傷心哭了好幾次。她陷入困難之際，是媽媽堅決支持生下來，媽媽說「王思聰不願意養，咱們家自己養，孩子是無辜的」。最後她咬牙決定生下女兒，並取名「閃閃」。而她坦言，懷孕到生娃，王思聰並不知情，後來試圖聯繫，但是王思聰不回訊息。

黃一鳴表示，身為孩子的母親，支持女兒將來繼承王思聰的財產，如果王思聰不願意也無所為，自己會把孩子撫養長大。

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