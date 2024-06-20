ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

統神公開真實體重！　自爆一個月驚人伙食費「一口氣能吃六碗飯」

記者孟育民／台北報導

電競實況主「亞洲統神」張嘉航再度與太太003合體出現在17LIVE直播節目「美食大胃王」，昨晚和直播主曼曼mmstyle、悠希開戰PK食量。雖然兩位身形纖細的女直播主吃飯時會不小心點上兩人份主食，但面對戰力堅強的統神隊，還是落敗。統神曝光，全家人都很會吃，食量驚人，一個月伙食費高達三萬。

▲▼統神與太太003在第一關輕鬆玩勝，整晚吃相保持非常優雅。（圖／17LIVE提供）

▲統神與太太003和直播主PK食量。（圖／17LIVE提供）

昨晚美食大胃王節目，用四川小食串串與四川料理定勝負。第一關是拚速度，兩隊需要15分鐘內各自完食60枝串串。比賽正式開始前，主持人問統神參賽心情，統神說，他沒在怕的，因為他是吃到飽常客，常一個人進到餐廳為了節省時間，直接跟店員點餐「10盤肉、6碗白飯，直接吃到糖尿病」。

▲▼統神與太太003在第一關輕鬆玩勝，整晚吃相保持非常優雅。（圖／17LIVE提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲統神與太太003吃相保持非常優雅。（圖／17LIVE提供）

統神隊不負眾望，在第一關倒數三分鐘前吃完全部串串，輕鬆完勝，中間與太太003還有閒情逸致，優雅地討論吃的串串菜色那個好吃，或沾什麼鍋底好吃。有觀眾問統神現在體重，他大方告知現在體重是120.2公斤，最重來到133.7公斤。但他也發覺，他瘦的時候更能吃，像是一餐吃下六碗飯時，當時體重才90幾公斤。

▲▼統神與太太003在第一關輕鬆玩勝，整晚吃相保持非常優雅。（圖／17LIVE提供）

▲統神與太太003在第一關輕鬆完勝。（圖／17LIVE提供）

美食大胃王的第二關是重量大胃王，餐廳會出10道四川當地菜，統神隊與主播隊各選出想吃的五道菜，在25分鐘內吃下最多重量的隊伍，就能獲勝。統神說，這二關他比第一關更有信心，因為平常外出到熱炒店吃飯，就是五盤起跳，還擔心吃不飽，所以一定要有白飯。最後，主播隊吃下652克，統神隊吃下1,256公克，大勝主播隊。統神說，今天這餐他覺得輕輕鬆鬆，現在才七分飽而已。

▲▼統神與太太003在第一關輕鬆玩勝，整晚吃相保持非常優雅。（圖／17LIVE提供）

▲統神吃完直呼才七分飽。（圖／17LIVE提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

推薦閱讀

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》開拍！9位演員竟見《偷偷藏不住》陣容

趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》開拍！9位演員竟見《偷偷藏不住》陣容

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

蔡阿嘎老婆哭哭！二伯深夜「突收一封訊息」皺眉：這天還是來了

Joeman台積電「從胖買到瘦」！　衝981元創新高嗨喊：純愛戰士

Joeman台積電「從胖買到瘦」！　衝981元創新高嗨喊：純愛戰士

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

54歲媽媽是AV女優！15歲兒求「不要太有名啦」翔田千里曝孩子反應

快訊／唐治平經紀人3聲明求助！　領唐媽遺體卡關…親友無計可施

陳妍希遭爆婚變受折磨！曾親回「陳曉眼睛沒光了」網氣男方不維護

陳妍希被離婚！狗仔爆「陳曉斷聯離家換手機」只能靠第三人溝通

歐陽娣娣現身機場「突雙膝下跪」　慘跌畫面流出自嘲：拜了個早年

許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

爆「陳曉一心想離婚」衝熱搜！陳妍希昔「為愛犧牲挺尪」片段被挖

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！引用老子名言：夠強還怕人家不知道嗎

趙露思、陳偉霆新劇《許我耀眼》開拍！9位演員竟見《偷偷藏不住》陣容

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

統神, 003, 吃到飽, 大胃王

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 串流收視週榜／胡歌《繁花》奪冠！6男神新劇追爆…關鍵字性張力
  2. 苦苓稱想出「解決博愛座」方法！　提議50字終極秘技掀議
  3. 啦啦隊女神Peggy挺孕肚現大巨蛋看球賽！　引驚呼「好凸好大」
  4. 「金曲歌王」謝宇威助陣！　《客人主人》訴說300年來客家族群演變
  5. 小男孩樂團開唱倒數！　女主唱壓力爆棚「無預警大血崩」
  6. 「台積電忍過400沒下車」全靠1都市傳說！楊皓如：被帶著飛高高
  7. 剛過完32歲生日！智利女歌手「失控打滑翻覆」　車子變形當場死
  8. 小鍾苦嘆戀情無疾而終！　曾帶女友見爸「她露背裝開到股溝」秒成黑名單
  9. 李帝勳暴雷神劇《信號2》「看劇本覺得瘋了」　韓網暴動：太期待
  10. 王柏傑酒駕遭北影撤下！ 搭檔傅孟柏揭心聲：他很不好受

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366