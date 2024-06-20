統神公開真實體重！　自爆一個月驚人伙食費「一口氣能吃六碗飯」

記者孟育民／台北報導

電競實況主「亞洲統神」張嘉航再度與太太003合體出現在17LIVE直播節目「美食大胃王」，昨晚和直播主曼曼mmstyle、悠希開戰PK食量。雖然兩位身形纖細的女直播主吃飯時會不小心點上兩人份主食，但面對戰力堅強的統神隊，還是落敗。統神曝光，全家人都很會吃，食量驚人，一個月伙食費高達三萬。

▲統神與太太003和直播主PK食量。（圖／17LIVE提供）



昨晚美食大胃王節目，用四川小食串串與四川料理定勝負。第一關是拚速度，兩隊需要15分鐘內各自完食60枝串串。比賽正式開始前，主持人問統神參賽心情，統神說，他沒在怕的，因為他是吃到飽常客，常一個人進到餐廳為了節省時間，直接跟店員點餐「10盤肉、6碗白飯，直接吃到糖尿病」。





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▲統神與太太003吃相保持非常優雅。（圖／17LIVE提供）



統神隊不負眾望，在第一關倒數三分鐘前吃完全部串串，輕鬆完勝，中間與太太003還有閒情逸致，優雅地討論吃的串串菜色那個好吃，或沾什麼鍋底好吃。有觀眾問統神現在體重，他大方告知現在體重是120.2公斤，最重來到133.7公斤。但他也發覺，他瘦的時候更能吃，像是一餐吃下六碗飯時，當時體重才90幾公斤。

▲統神與太太003在第一關輕鬆完勝。（圖／17LIVE提供）



美食大胃王的第二關是重量大胃王，餐廳會出10道四川當地菜，統神隊與主播隊各選出想吃的五道菜，在25分鐘內吃下最多重量的隊伍，就能獲勝。統神說，這二關他比第一關更有信心，因為平常外出到熱炒店吃飯，就是五盤起跳，還擔心吃不飽，所以一定要有白飯。最後，主播隊吃下652克，統神隊吃下1,256公克，大勝主播隊。統神說，今天這餐他覺得輕輕鬆鬆，現在才七分飽而已。

▲統神吃完直呼才七分飽。（圖／17LIVE提供）