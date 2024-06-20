許維恩真的剪了「極短髪型」耳下全光！羞PO近況照：我又失心瘋

記者潘慧中／綜合報導

許維恩儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享大小事。她20日便在社群網站坦言，悄悄剪了極短髮型，「是的～是的～我又失心瘋了」，耳下全光的近況照讓眾人眼睛為之一亮。

▲許維恩剪了極短髮型。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



許維恩前陣子本來留著長瀏海、及胸長直髮，沒想到，最近不但剪成及眉短瀏海，頭髮也一口氣剪掉至少15公分，「再次突破挑戰自己對髮極限！還能多短？！」

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▲▼許維恩換新髮型。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



將短髮塞到耳後，許維恩別上星型髮夾，為整體造型增加了亮點和精緻感，看起來也更加凍齡，「人生就是不斷突破挑戰自己～往更正面正向的心前進」，俏麗的新髮型讓人完全猜不出來她已經42歲。

▲▼許維恩本來留著長瀏海、及胸長直髮。（圖／翻攝自Instagram／sharon701111）



換了新髮型的許維恩，也打扮得相當俐落。只見她身穿黑色深V領無袖上衣，不但襯托出性感的肩頸線條，還若隱若現出半球，渾身散發出女人味。

許維恩IG全文：

是的～是的～我又失心瘋了

極短髪型～

再次破突挑戰自己對髮極限

還能多短？！

「人生就是不斷突破挑戰自己～往更正面正向的心前進」