真人版《我推的孩子》預告首曝光！星野愛還原度高…網笑爆雷太多

記者陳芊秀／綜合報導

真人版《我推的孩子》20日發表首波45秒預告。該作改編自暢銷漫畫，2023年推出動畫版轟動全球，如今推出真人影集、電影版，故事中的超人氣偶像「愛」由前乃木坂46王牌成員齋藤飛鳥飾演，預告神還原傳奇偶像的舞台演出。

▲真人版《我推的孩子》45秒預告首度曝光。（圖／翻攝自YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

《我推的孩子》結合懸疑與重生題材，描述人氣女偶像「星野愛」秘密生下一對龍鳳雙胞胎，取名「阿葵亞」、「露比」，兩個孩子都保有前世的記憶，長大後勇闖演藝圈，並探尋母親當年的真相。作品寫實描述日本娛樂圈的面貌，風靡大批動漫迷，而翻拍真人版，「阿葵亞」是櫻井海音、「露比」是齊藤渚、「有馬佳奈」是原菜乃華、「MEM」是Ano、「黑川茜」是茅島水樹，而「星野愛」是齋藤飛鳥。

▲真人版《我推的孩子》視覺海報。（圖／翻攝自YouTube）

真人劇版預告首度公開，星野愛的舞台全場閃耀紅色的應援棒，舞台造型與漫畫幾乎一模一樣，阿葵亞、露比、有馬佳奈、MEM的角色造型也跟著公開，包括阿葵亞闖戲劇圈，錄戀愛實境節目，B小町組團，天橋救人、小愛遭刺等原著名場面，在短短40多秒畫面都一一閃現，劇版故事顯然進展相當快。目前劇集版定檔11月28日在串流平台Prime Video全球上線，電影版於12月20日日本上映。

▲齋藤飛鳥飾演超人氣偶像星野愛。（圖／翻攝自YouTube）



▲櫻井海音飾演阿葵亞。（圖／翻攝自YouTube）

▲齊藤渚飾演露比。（圖／翻攝自YouTube）



▲原菜乃華飾演童星出身的有馬佳奈。（圖／翻攝自YouTube）



▲Ano飾演MEM。（圖／翻攝自YouTube）

日本人氣漫畫翻拍真人影視作品，向來評價兩極，更有人以「慘遭真人化」形容翻拍潮。《我推的孩子》宣布翻拍真人版，事前也受到議論，隨著預告曝光，網友注意到人氣歌手Ano飾演的「MEM」還原度極高，有人形容「能夠再度欣賞到齋藤飛鳥偶像姿態簡直就是奇蹟，造型太棒了」。部分網友直言「目前看起來不差」、「爆雷爆太多」，不過對比原作動畫、漫畫還有嬰兒舉應援棒的經典名場面，真人版能夠還原多少，仍受到原作迷高度關注。