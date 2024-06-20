金鐘視帝「出門開會被巧遇」鄰居：穿醬喔？ 野生莊凱勛真相照曝

記者潘慧中／綜合報導

莊凱勛憑藉精湛演技，曾拿下金鐘獎迷你劇集視帝。私底下的他十分親民，樂於與鄰居互動。舉例來說，他19日出門巧遇鄰居時，脫口自己準備去開會，結果對方遲疑地回答：「喔喔…開會你穿醬喔？」

▲莊凱勛一身勁裝出門。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛）



莊凱勛19日在社群網站還原與鄰居的對話，被問到是否去騎車時，他否認並解釋其實是去開會，但因為整體穿搭不太符合開會氛圍，所以讓對方有點問號。

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▲鄰居從穿搭看不出來莊凱勛其實要出門開會。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛）



莊凱勛見狀連忙解釋，「喔…對…會經過北宜…」，鄰居聽完雖然有些不解、仍禮貌地說「喔喔……辛苦了…去哪開會啊」，他想了想回答要去萬華後，對方頓時無言以對，讓他不禁笑嘲自己「在講什麼鬼」。

▲▼莊凱勛最後有平安抵達萬華。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛）



儘管與鄰居的對話中流露出些許尷尬，莊凱勛依然很享受騎行北宜公路的樂趣，「北宜這條路真好，哪裡都通耶，四通八達，好方便」，開會前藉此醒腦，「好久沒遛遛了。」

莊凱勛臉書全文：

鄰居：莊大哥你要去騎車喔

我：喔，沒有..我去開會..

鄰居：喔喔...開會你穿醬喔？

我：喔...對...會經過北宜...

鄰居：喔喔....辛苦了...去哪開會啊？

我：....嗯...那個....萬華..（開始覺得自己在講什麼鬼）

鄰居：.........

Anyway，北宜這條路真好，哪裡都通耶，四通八達，好方便。

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