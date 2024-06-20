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蔡阿嘎妻罕嚴肅「希望大家愛惜信用」！被放鳥17次：全貼出可寫1本書

記者潘慧中／綜合報導

二伯是百萬YouTuber蔡阿嘎的老婆，平常除了一起拍攝影片，自創品牌也備受不少民眾喜愛，但經營過程中難免遇到無奈的小插曲。她19日便在社群網站有感而發地說，「希望大家都可以多愛惜自己信用跟權益。」

▲▼蔡阿嘎老婆。（圖／翻攝自Threads／2uncle987）

▲二伯難得嚴肅發文。（圖／翻攝自Threads／2uncle987）

之所以這麼說，二伯解釋是因為遇到一名多次棄單的客人，「都17次未取貨，沒有一張訂單是完成的」，結果19日在客服爭執無法下單的事情，她附上兩個扶額的表情符號，顯見內心的真實感受。

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▲▼蔡阿嘎老婆。（圖／翻攝自Instagram／2uncle987）

▲二伯的自創品牌備受歡迎。（圖／翻攝自Threads／2uncle987）

貼文一出，粉絲紛紛傻眼直呼二伯實在太佛心，「也給太多次機會了吧」、「很多賣家其實兩次就黑名單了」、「妳們人太好了！」看到有網友說原來大家都會遇到這種客人時，二伯也直言：「全部貼出來大概可以寫成一本書的多呢。」

▲▼蔡阿嘎老婆。（圖／翻攝自Threads／2uncle987）

▲二伯創業至今遇過形形色色的客人。（圖／翻攝自Threads／2uncle987）

更妙的是，貼文發布1小時後，二伯在留言區附上4個哭笑不得的表情符號透露，「剛剛又出現一個一個月7次未取貨的也在生77不能下單」，讓粉絲窺見她經營品牌背後無奈的一面。

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