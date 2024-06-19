洪榮宏開唱被女粉絲塞爆！　人紅遭嫉妒「竟被狠砍4刀」　

▲洪榮宏將二度登上藍寶石開唱。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲歌王洪榮宏8月4日將登上藍寶石開鈔，這也是洪榮宏二度獻唱，曾獲四座金曲獎及兩座金鐘獎殊榮的他，被視為是重量級彩蛋，得知再度受邀，洪榮宏不改幽默本色第一個反應竟是：「為什麼還會找我？」很期待透過演出「重溫舊夢」的他開心表示：「感覺才沒隔多久又回到高流藍寶石舞台，可能太多長輩歌迷上次沒看到，也或許是太想我，很懷念以前歌廳時代的榮景，希望這次演出，能讓大家重新感受到當初秀場表演的美好時光！」

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▲洪榮宏曾是秀場當紅歌手。（圖／高雄流行音樂中心提供）



他把保持唱功及身材管理當成日常，他透露自己的練歌喉的不二法門就是要多唱、多用嗓子，也特別公布自己最愛的運動方式就是「健走」，「走路、快走是很好的運動，每天健走可以保持體態又可以訓練肺活量，蠻喜歡的。」不過他透露最近因為搬到農地附近住，由於雜草很多，前一陣子因為拔草而拔到肌腱受傷，他特別表示：「真的身體要保養，運動也要注意不要受傷。」被問到是否會像兩年前登「藍寶石」一樣再小露身材？洪榮宏幽默表示：「上次是因為陳美鳳有露，我才露，這次沒有陳美鳳，我就不會露。」

出道47年歷經秀場盛世、被稱為秀場天王的洪榮宏提及當年80年代登高雄藍寶石大歌廳表演的難忘回憶，曾因人紅遭妒，19歲時被黑道狠砍4刀，他笑說：「我受傷後復出的第一場秀就是在藍寶石，全場有百分之九十都是女性歌迷！」原來當時因為歌紅加上長相俊美，讓洪榮宏成為歌迷眼中的「秀場萬人迷」，只要他表演的地方，女性觀眾都趨之若鶩。

他透露：「那時後我因為受傷有休息一陣子，復出的第一檔就是藍寶石，當時歌迷擠到水洩不通，萬人空巷，大排長龍，都擋住出口，別的歌星都無法下去，當時造成很多轟動，不知道有這麼多歌迷，都是女生哦。」正因為在秀場人氣紅不讓，讓洪榮宏成為各家歌廳秀爭相邀請的對象，甚至還一度引發「搶人大作戰」。