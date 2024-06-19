孫安佐經紀人身分起底「曾當過AV男優」！　選立委提政見：咖哩飯不能攪拌

記者孟育民／台北報導

藝人孫鵬之子孫安佐，在上週持火槍夜闖信義區，其經紀人朱翊銘日前遭到信義分局約談到案後，1接著於19日被北市刑大、信義分局在北投孫鵬家中逮捕，警方在孫鵬家中查扣火藥、刀械和瓦斯火槍，但朱男在警方陪同返回住處搜索時，因拒絕配合搜索且動手毆警，被依妨害公務現行犯上銬，朱認為逮捕不合法，已向法院聲請提審。究竟孫安佐經紀人何方神聖，如今身分也遭到起底。

▲孫安佐經紀人涉持火槍被搜索竟毆警，最新移送畫面曝。（圖／記者邱中岳攝）

孫安佐經紀人本名朱翊銘，曾選過台北市大安區立法委員，最終落選。他自稱是性產業經紀、夜店酒吧從業者，當過酒店公關、AV男優，曾因抗議台北市長候選人電視辯論不公挨告妨害自由，也曾因參加社運挨告並入監服刑，他主張廢除資本主義、性交易合法化、大麻合法化、生理女也可以加入黑道、廢除兩段式左轉，以及火鍋不可以加芋頭、咖哩飯不能攪拌。

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▲朱翊銘過去經歷豐富。（圖／記者黃彥傑攝）

朱翊銘表示，自己是台大政治系輔哲學系畢業的，在政見欄中也可見朱翊銘其它的經歷，包括：曾任酒店公關、AV男優、手天使、中研院人文講座助教、台大大陸社、台大學生會福利部。