郭彥甫喊話廢除博愛座！　263字吐無奈：太情勒了

記者王靖淳／綜合報導

博愛座爭議及廢除與否一直是各界討論的話題，最近更發生多起因讓座問題而爆發的爭執事件。為此，男星郭彥甫也有感而發地在臉書分享個人看法，同時也喊話：「博愛座廢了吧！太情勒了。」

▲郭彥甫會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫）

郭彥甫表示，若以老人的角度來看年輕人，可能會充滿前人種樹後人乘涼的想法，「沒有我們這一代人的努力打拼，你們哪來的現在好日子。」相反地，若以年輕人的角度來看老人，可能會出現後浪被前浪推上岸沒水遊的想法，「我們每天做得要死，錢也存不夠，資源都被你們占光了。」



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▲郭彥甫表達對博愛座的看法。（圖／翻攝自Facebook／郭彥甫）

郭彥甫認為，無論用何種比喻方式都有錯，所以就乾脆將博愛座給廢除，若遇到孕婦、滿身是傷或是彎腰駝背的老人，他覺得大家不會因為博愛座客滿就不讓座，同時也在文末感嘆表示：「每天都發生這樣的世代爭奪的情境，都是生活中的插曲，卻赤裸裸活生生的感到哀傷無奈。」

【郭彥甫臉書全文】

老人看年輕人～

我們以前連路都沒有，哪來的捷運，沒有我們這一代人的努力打拼你們哪來的現在好日子，前人種樹後人乘涼的想法溢滿。

年輕人看老人～

我們每天做得要死，錢也存不夠，對未來茫茫，你們年輕賺飽飽，退休早起出去玩，資源都被你們占光了，我們連買房都不能像你們以前超貸了，後浪都被前浪推上岸沒水遊了。

怎麼比喻都有錯，博愛座廢了吧！太情勒了！年輕人越來越少的未來真的難了年輕人；若真的老到彎腰駝背我覺得一定大家都會讓，或是孕婦、滿身是傷的任何人，我們都會讓，不會博愛座客滿就不禮讓，「全民素養心中長，博愛心中座吧！」每天都發生這樣的世代爭奪的情境，都是生活中的插曲，卻赤裸裸活生生的感到哀傷無奈。