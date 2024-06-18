YTR陳妮絲做試管遭疑濫用補助！　公開總花費打臉酸民：憑什麼？

記者王靖淳／綜合報導

美妝YouTuber陳妮絲今年2月宣布和韓籍男友水哥登記結婚，昨（17）日更公開懷孕的喜訊，她在YouTube頻道分享備孕的過程，沒想到卻意外收到酸民的質疑留言。為此，陳妮絲今（18）日也透過IG限動反擊了。

▲陳妮絲宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

透過陳妮絲分享的截圖內容可見到，有網友疑似在記錄懷孕過程的影片下方寫下恭喜的留言，並問了她選擇人工受孕的原因，但接下來卻質疑陳妮絲濫用政府的補助。為此，陳妮絲坦言，看到這種人就覺得起雞皮疙瘩，她認為對方好奇的原因並非關心而是惡意。

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▲陳妮絲遭網友批評濫用補助。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

面對遭到網友留言質疑濫用政府補助，陳妮絲感到相當不滿：「憑什麼覺得給我就是濫用？我不需要？」接著她也透露，即使政府有提供給試管嬰兒的補助，自己也還是花了34萬，「如果可以自然受孕，我幹嘛打這麼多針、吃這麼多藥？」認為對方無須在她傷口上撒鹽。

▲陳妮絲透過IG限動反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

事實上，陳妮絲在昨（17）日上架的影片中透露，她從胚胎植入體到不斷打針，最終在植入的第9天確認懷孕。當她聽到寶寶的心跳聲時坦言：「我好感動，可是又不敢太開心，因為還沒有12週的話就是很不穩定，所以我到現在都還沒有哭，或是表現出很開心的感覺，一直跟自己講得失心不要太重。」表示越來越期待寶寶的誕生。