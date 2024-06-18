ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

YTR陳妮絲做試管遭疑濫用補助！　公開總花費打臉酸民：憑什麼？

記者王靖淳／綜合報導

美妝YouTuber陳妮絲今年2月宣布和韓籍男友水哥登記結婚，昨（17）日更公開懷孕的喜訊，她在YouTube頻道分享備孕的過程，沒想到卻意外收到酸民的質疑留言。為此，陳妮絲今（18）日也透過IG限動反擊了。

▲陳妮絲。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

透過陳妮絲分享的截圖內容可見到，有網友疑似在記錄懷孕過程的影片下方寫下恭喜的留言，並問了她選擇人工受孕的原因，但接下來卻質疑陳妮絲濫用政府的補助。為此，陳妮絲坦言，看到這種人就覺得起雞皮疙瘩，她認為對方好奇的原因並非關心而是惡意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳妮絲。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲遭網友批評濫用補助。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

面對遭到網友留言質疑濫用政府補助，陳妮絲感到相當不滿：「憑什麼覺得給我就是濫用？我不需要？」接著她也透露，即使政府有提供給試管嬰兒的補助，自己也還是花了34萬，「如果可以自然受孕，我幹嘛打這麼多針、吃這麼多藥？」認為對方無須在她傷口上撒鹽。

▲陳妮絲。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

▲陳妮絲透過IG限動反擊酸民。（圖／翻攝自Instagram／babes.8271）

事實上，陳妮絲在昨（17）日上架的影片中透露，她從胚胎植入體到不斷打針，最終在植入的第9天確認懷孕。當她聽到寶寶的心跳聲時坦言：「我好感動，可是又不敢太開心，因為還沒有12週的話就是很不穩定，所以我到現在都還沒有哭，或是表現出很開心的感覺，一直跟自己講得失心不要太重。」表示越來越期待寶寶的誕生。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

推薦閱讀

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

唐禹哲未婚妻「掉出半球」穿太低胸！形狀全看光 他真實反應被截圖

唐禹哲未婚妻「掉出半球」穿太低胸！形狀全看光 他真實反應被截圖

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

專訪／AV女神七澤米亞愛當S小惡魔！羞曝「驚人口技」：我很厲害

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

薔薔「領現金200萬」送憂鬱症爸　父女反起衝突暴哭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

蘿拉仍現身新片！蔡阿嘎開嗆「髒東西」：大家忍耐一下　1原因難打碼

孫生脫稿「讓安心亞檢查GG」當眾開褲頭！她羞讚：漂亮 真實反應全被拍

3萬美模寶妮「暗巷壁咚濕吻」全被拍！男友藝人身分曝…交過11任女友

唐禹哲未婚妻「掉出半球」穿太低胸！形狀全看光 他真實反應被截圖

AV女優薰櫻子引退現況「賣燒賣」！拒500萬片酬…考照開餐車擺攤

羅志祥當街摟女性友人被直擊！　潮牌配名錶高貴穿搭逛精品店

樂天女孩「分手才認愛」！前任男星身分曝 琳妲：他偷傳曖昧訊息給其他人

日漫《美食大胃王》作者「把台灣當國家」！　陸盜版翻譯組不幹了

孫安佐1舉動惹毛館長！遭開嗆：你就是王X蛋　他PO限動「隔空反擊了」

直擊羅志祥戴「1800萬名錶」逛街！　起底超狂行頭…根本移動式豪宅

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

網紅, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 4000年一遇美女無預警「被續約」　鞠婧禕連發2問號掀陰謀論
  2. 郭雪芙搭高鐵穿超辣！　下衣失蹤解放逆天長腿
  3. 鹿希派「我很不媽寶」1個月不聯絡！　主動匯錢：想讓她覺得兒子帥
  4. 獨／半導體千金張喬菲子宮頸原位癌 檢驗報告出爐　醫生做出三警告
  5. 胡瓜新寵露面了！　超甜啦啦隊女神羞曝：他真的很照顧我
  6. 伊正首演舞台劇自找麻煩！爆與方文琳私下「暱稱」
  7. 文策院合作韓綜製作公司！計畫一年4個「台流綜藝節目」推向全球
  8. 《黑執事》7月起長期休刊！　作者曝規劃「為高潮劇情作準備」
  9. 林萱瑜嫁Junior遭疑肚皮有喜！　親曬自拍近照直球回應
  10. 林襄公開最新體重！　昔暴瘦「只有3開頭」網：斬半還比妳重

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366