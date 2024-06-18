記者張筱涵／綜合報導

韓團SEVENTEEN時常透過Weverse與粉絲互動，也因此有許多搞笑事蹟傳出。成員珉奎更將該平台當「神燈」，18日深夜發文詢問「請問…有CARAT（官方粉絲名稱）有我的證件照嗎…嘻，我弄丟身分證了…嘻」，被截圖瘋傳到社群平台引起討論。

▲珉奎深夜求救粉絲。（圖／翻攝自Instagram／min9yu_k）



珉奎18日深夜在Weverse發文表示，自己弄丟了身分證，因此詢問粉絲是否有證件照幫助他重辦，有趣的是，他自己還在留言區補充「上傳到To mingyu嘿嘿」、「懶得去拍照…CARAT們啊嗚嗚嗚」、「說不定有人有…嘿嘿嘿」。

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#민규 : 혹시...내 증명사진 가지고있는 캐럿...ㅎ

신분증 잃어버렸어..ㅎ

To mingyu 에 올려죸ㅋㅋ☺️

사진 찍으러가기 귀찮아...캐럿드라...ㅠㅠㅠ

혹시나...헤헤헤



하 실화야 pic.twitter.com/SdyrHDoECp — 밍구슬 (@MINGYU_406_B) June 17, 2024

粉絲也都超級踴躍上傳各式各樣的照片給珉奎挑選，他本人也在約1個小時後表達感謝之意，並說自己會好好處理的，有趣的插曲讓粉絲在各大社群平台都紛紛發文討論，「誰跟他說一聲要6個月內的照片才可以」、「弄丟身分證第一個是找粉絲而不是找經紀人要證件照，這樣的偶像只有你了哈哈哈哈」。