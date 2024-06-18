黃安當央視主持人抖內幕！「台灣吳先生」1句話牽成…爆料文出事了

記者陳芊秀／綜合報導

歌手黃安定居大陸福建福州，時常透過微博發文與網友互動。他近日分享過去被央視邀請擔任節目主持人的內幕，並說「不要隨便批評他人，搞不好讓他更上層樓的就是你」。但隨後發現文章被限制評論，令他很不爽。

▲黃安近日發長文，回憶曾主持央視節目的經歷。（圖／翻攝自微博／黃安）

黃安曾是央視益智節目節目《開心辭典》主持人。他1999年開始轉往大陸發展，後來接到央視財經台的鄭姓女導演來電，邀請主持《開心辭典》。導演表示，原本電視台不曉得要請哪位主持人，當時的朱總理提出製播分離，央視可以與境外人員談合作，於是節目想找一位港台主持人。

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據黃安文章透露，節目單位某天看台灣綜藝，正好看到「吳先生」主持某檔綜藝，當時主持人調侃：「黃安是台灣主持第一把，我是第二把，可惜第一把交椅『流亡』大陸，哈哈哈哈哈哈哈！」鄭導等人看完，電視台高層「我們要請就請最好的。鄭導，你想辦法跟『流亡』大陸的黃安先生聯繫上，表達我們想與他合作的意願」。他因此被邀請主持，「合作機會居然是我的『逆境菩薩』牽成的，妙呀！所以說不要隨便批評他人，搞不好讓他更上層樓的就是你。」

▲黃安聲稱被吳先生調侃，結果央視邀他當節目主持人。（圖／翻攝自微博／黃安）

黃安節目錄了兩期（兩集），接著還要等待批文通過，才得以播出。他坦言批文通過後，激動地掉眼淚了，不過最終僅主持兩期，就被通知「下課了」，後來節目換主持人。他將這段經歷公開在微博，發現貼文被限制評論，看不見網友留言，直言「老夫很不爽，再發一次，貓鼠遊戲實在是我不屑的，但也無奈」。

▲黃安發現自己的文章被限制評論。（圖／翻攝自微博／黃安）

▲黃安全文。（圖／翻攝自微博／黃安）

