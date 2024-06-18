《戀愛兄妹》CP放閃！智媛首開IG被疑分手　草莓王子宰亨人氣狂飆

－－以下有雷－－

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記者劉宜庭／綜合報導

韓綜《戀愛兄妹》播出完結篇後，話題仍持續延燒，外界對於3組「最終情侶」現況極為好奇，嘉賓近日陸續透過IG分享近況，其中「允允CP」李允荷（이윤하）、金允載（김윤재）更是大方撒糖貼出親密合影，閃瞎大批觀眾。

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▲允允CP穩定交往中。（圖／翻攝自允荷、允載IG）

▲允載頻頻上傳女友美照告白。（圖／翻攝自允載IG）

在《戀愛兄妹》14日播出精彩大結局，成功配對的有3組「最終情侶」，包括李允荷金允載、朴世承李正燮，以及讓眾人跌破眼鏡的李鎔宇金智媛，不過，節目尾聲僅有播出「允允CP」穩定交往的的片段，其他2組並未出現相關畫面，引發外界好奇3組人員後續互動，不少網友湧入IG關注嘉賓群的帳號。

▲宰亨、世承開心出遊。（圖／翻攝自宰亨IG）



格外引人注意的是，金允載和李允荷從節目中一路甜到鏡頭外，雙方都在IG放送一系列甜密合影，男方更PO出女友美照「不要只喜歡麵包，也要喜歡我」、「帳號主人從早上開始就吃得飽飽的麵包，現在在專心拉大提琴，去拉大提琴時為什麼要帶上美貌呢」，一如既往大方對女方表白愛意，笑翻大票觀眾。

▲宰亨人氣飆高。（圖／翻攝自宰亨IG）

有著「草莓王子」封號的朴宰亨（박재형）雖然告白失敗，但在鏡頭前深情泛淚的模樣圈粉不少人，IG帳號在截稿前已經飆破37萬人追蹤，目前仍在持續飆升中。他從前天開始陸續PO出最新帥照，以及與妹妹世承在海邊的逗趣互動，文中提到「謝謝」，同樣吸引超過數十萬人按讚；此外，朴初雅（박초아）、朴哲賢（박철현）姊弟檔則是分享一系列合照，初雅更感性寫下：「我愛你們，我的家人。」

▲初雅發文。（圖／翻攝自初雅IG）

▲哲賢昨晚上傳最新近照。（圖／翻攝自哲賢IG）

朴世承（박세승）和李正燮（이정섭）雖然配對成功，但後續並未釋出更多單獨互動；李鎔宇（이용우）則是完全沒有更新IG、關閉留言功能，金智媛（김지원）直到結束播完才公開IG帳號，第一篇發文就是「聽允載的話吧」並附上一個翻白眼的表情符號，引發外界猜測是否分手？這2組感情狀態令外界霧裡看花。而李珠妍（이주연）至今也尚未更新貼文，與李鎔宇同樣僅有出現在眾人聚會中。

▲正燮僅有分享姊弟互動。（圖／翻攝自正燮IG）



▲《戀愛兄妹》一共有3對配對成功的最終情侶。（圖／翻攝自LINE TV）

【嘉賓／IG帳號】

朴世承 박세승／_seseung

李允荷 이윤하／yiiyoonha

朴初雅 박초아／catsichoa

李珠妍 이주연／__jooyeon__

金智媛 김지원／jioneij

朴宰亨 박재형／jayhparkk

李正燮 이정섭／jsub_0319

朴哲賢 박철현／culhyun

李鎔宇 이용우／oloxoor

金允載 김윤재／rladbswo3



