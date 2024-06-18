南拳媽媽內鬨撕破臉！彈頭怒控宇豪：反咬一口　1000萬全遭假扣押

圖文／鏡週刊

成軍20週年的南拳媽媽，這一路走來僅彈頭宋健彰始終堅守南拳媽媽本位，更於2018年將「南拳媽媽」註冊在其名下，直到2022年在信任原則下，將南拳媽媽授權一半給另一成員宇豪；日前宇豪擔任負責人的巨星傳奇，卻對彈頭領軍的小南拳提出假扣押1,000萬元，此舉爆出南拳媽媽內鬨，彈頭也大嘆心寒。

南拳媽媽是2004年在周杰倫支持下成立，這些年歷經幾代成員變換，2022年底，同為第一代南拳媽媽成員的宇豪上門找彈頭宋健彰，表達重組南拳媽媽意願，希望彈頭讓出一半的「南拳媽媽」商標使用權，彈頭豪氣說：「自己人不用談，直接送你。」當時，他連合約內容都沒有細看，就直接簽名，沒想到為自己埋下麻煩。

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▲周杰倫（前）一手促成的南拳媽媽今年出道20週年，第一代團員有彈頭宋健彰（後排左起）、巨砲、楊瑞代及宇豪。（東方IC）

同名分兩團 名號惹糾紛

第二代南拳媽媽成員宇豪、張傑和Lara梁心頤以「南拳媽媽X」的名字回歸歌壇；彈頭則因經紀公司不同，無法參與，並另外和洪言翔、曹景豪與陳羽緁另組小南拳，兩團各自活動。只是，彈頭一直是周杰倫演唱會嘉賓，每週演出時間卡緊緊，因此鮮少與小南拳一起出席商演，幾乎是各忙各的。

▲第二代南拳媽媽以「南拳媽媽X」（左圖）回歸，與小南拳（右圖）同時展開巡演，因為鬧雙胞而有歌迷買錯票。（翻攝自Moretickets）

近日宇豪擔任負責人的巨星傳奇，針對小南拳在沒有彈頭參與演出的200場活動，提出假扣押1千萬元，原因是沒有彈頭出席的演出，就不能使用南拳媽媽名號。彈頭說：「弄小南拳不就等於弄到我？打壓小南拳等於讓我沒有退路，小南拳不能唱，就等於我也不能唱。」其實有彈頭參與的小南拳還是能表演，但宇豪所為令他心寒。

▲周杰倫（後排左三）一路相挺南拳媽媽，就算成員更替，依舊力挺到底。（種子音樂提供）

缺席小南拳 少賺六千萬

不想和老南拳翻臉的彈頭忍不住埋怨：「我沒跟他（宇豪）要，還被反咬一口，能不難過嗎？」彈頭也細算了小南拳在沒有他的日子裡，所接下的200場演出，「光是這部分，我就少賺了新台幣6千萬元。發生了這一切，等同於我兩頭都空。」

▲曾是南拳媽媽第4代成員的嚴正嵐退團後，小南拳由曹景豪（左起）、陳羽緁、彈頭宋健彰及洪言翔組成。（種子音樂提供）

彈頭表示，他1個月背負50萬元房貸及家用，1年必須進帳1千萬元以上才夠用，光靠寫歌的4百多萬元版稅根本不夠生活。小南拳1年七十多場演出，不無小補，只是有時候為了周杰倫演唱會，必須有所犧牲、無法參與，不料卻成為宇豪的巨星傳奇提告的原因。

對此，彈頭表示，他了解宇豪與張傑因為買了房子而有經濟壓力，所以並不想和他們計較，且楊峻榮也勸他們要「以和為貴」；他少賺的錢，也只能往自己肚裡吞，希望事情未來能有好的解決方式。

▲宇豪（左起）、Lara梁心頤及張傑以「南拳媽媽X」復出歌壇。（翻攝自張傑微博）



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