愛莉莎莎分手3個月曝真實心境　上泰文、房仲課：完全不想恢復雙身

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎在4月宣佈與羽球教練呂杰陽分手，她17日也在社群分享自己恢復單身後的生活，坦言「沒有任何孤單的問題」，反倒過得很充實，甚至表示「完全不想恢復雙身狀態」。

▲愛莉莎莎於4月證實分手。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG）

愛莉莎莎表示，自己已經恢復單身三個月了，但完全不覺得有任何「孤單」的問題，也不理解為何有那麼多人會害怕寂寞。她提到，自己每一天都過得非常充實，包括煮飯、運動、工作、做家事等，「每天忙到時間都快不夠用了 ，哪來時間覺得寂寞？」

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▲愛莉莎莎分享恢復單身的心境。（圖／翻攝自Facebook／愛莉莎莎 Alisasa）

愛莉莎莎說，單身的時候，她有更多的動力去嘗試新事物。最近，她開始學習泰文和投資，甚至還要開始學習房仲課程，「每天充實又快樂，100%的能量在自己身上，不用分給別人，完全不想恢復雙身狀態，單身萬歲啦！」

【愛莉莎莎全文】

單身到現在三個月

完全不覺得有什麼「孤單」的問題

也不懂怎麼那麼多人害怕寂寞（？）

每天早上起床 要做早餐

然後再去運個動

接下來就是工作工作工作

中間可能還要再煮個午餐晚餐

還有家事要做

晚上可能有朋友聚會 客戶聚餐

沒有的話在家小看個書 或上個線上課

有時還要美容啊弄頭髮撥筋什麼的

一天超快就過去了耶！

每天忙到時間都快不夠用了

哪來時間覺得寂寞？

單身的時候

好多動力去嘗試新事物

我最近就嘗試了 泰文課 還有學投資

甚至明天要開始上房仲課

每天充實又快樂

100%的能量在自己身上 不用分給別人

完全不想恢復雙身狀態

單身萬歲啦