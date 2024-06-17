「民歌五十」宣布2025開唱！　卡司曝光李宗盛、齊豫全來了

▲ 情人節聽民歌「民歌五十」陣容包含李宗勝、木吉他、丁曉雯、葉佳修、李建復等人。（圖／中華音樂人交流協會提供）



記者翁子涵／台北報導

1975年6月6日民歌之父楊弦在中山堂舉辦現代民謠創作演唱會，從此為現代民歌揭開序幕，明年民歌即將邁入五十周年，中華音樂人交流協會將於2025年2月14日起於台北小巨蛋連唱三天「民歌五十」演唱會，邀請超過50位歌手、演唱100多首曲目，理事長丁曉雯表示：「由於參與民歌五十演唱歌手盛況空前，要演唱的經典曲目太多，2025年情人節聽民歌，三天節目內容、歌手與曲目皆不盡相同，就算連看三天，天天有驚喜！」

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▲ 情人節聽民歌「民歌五十」將在明年開唱。（圖／中華音樂人交流協會提供）



中華音樂人交流協會是在1995年「民歌二十」活動之後成立。後來協會分別舉辦「民歌三十」、「民歌四十」與「民歌四十五」系列活動，明年將盛大舉辦「民歌五十」演唱會。中華音樂人交流協會並非商業機構，舉辦活動更是從文化與歷史的角度去規劃與設計。人稱「台灣民歌之母」也是創會理事長的資深廣播人陶曉清表示：「在公布「民歌五十」系列活動起跑的此刻，年近八十的我慶幸自己活得夠長，還能再次跟大家一起參與。」

「民歌五十」演出陣容龐大，目前邀演歌手橫跨不同世代民歌手，包括楊弦、吳楚楚、葉佳修、李宗盛、齊豫、潘越雲、胡德夫、李建復、趙樹海、王夢麟、邰肇玫、王新蓮、范廣慧、李麗芬、林佳蓉/許淑絹二重唱、蘇來、黃仲崑、凃佩岑、丁曉雯、范怡文、董運昌、木吉他合唱團、萬芳、黃韻玲、殷正洋、姚黛瑋、于冠華、廖柏青、林隆璇、曾淑勤、謝宇威、周秉鈞、鄭怡、金智娟、林瓊瓏、周治平、賴佩霞、楊祖珺、江念庭、楊耀東等歌手。

