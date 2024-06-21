小孟老師／6月21日星座運勢　金牛「要善待同事」大紅色添好運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：擔任協調工作

感情：感情順利發展

財運：財運有利衝剌

幸運色：粉紅色

貴人：處女

小人：金牛

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雙子座

工作：建立合作團隊

感情：有機會可脫單

財運：適應經濟變動

幸運色：大紅色

貴人：天秤

小人：處女

天秤座

工作：學習新的技能

感情：愉快享受約會

財運：靠才藝獲利多

幸運色：黑色

貴人：牡羊

小人：天蠍

【土象星座】

魔羯座

工作：提升職業能力

感情：有望出現善緣

財運：加強風控規避

幸運色：亮紅色

貴人：金牛

小人：巨蟹

金牛座



工作：善待同事友誼

感情：少點不苟言笑

財運：財運進財順利

幸運色：大紅色

貴人：獅子

小人：射手

處女座

工作：迎接挑戰任務

感情：為對方說笑話

財運：賺取異性錢財

幸運色：黑色

貴人：巨蟹

小人：天秤

【水象星座】

巨蟹座

工作：成績持續成長

感情：享受獨自生活

財運：儲蓄資金定存

幸運色：咖啡色

貴人：射手

小人：獅子

天蠍座

工作：推動組織更新

感情：平淡才是真情

財運：資金寬裕運作

幸運色：白色

貴人：雙魚

小人：牡羊

雙魚座

工作：帶領團隊前進

感情：麵包愛情兼得

財運：財務有所轉機

幸運色：淡藍色

貴人：天蠍

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：善用資源效率

感情：智慧化解衝突

財運：分散投資標的

幸運色：橘色

貴人：雙子

小人：雙魚

獅子座

工作：要有信心應對

感情：有利愛情爭取

財運：名利雙收時刻

幸運色：玫瑰色

貴人：水瓶

小人：雙子

射手座

工作：積極提升實力

感情：用心準備驚喜

財運：掌握內幕消息

幸運色：卡其色

貴人：魔羯

小人：水瓶

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。