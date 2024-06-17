林宥嘉結婚7年罕肉麻放閃！　甜曝「初見丁文琪秒躲起來」：每天說愛她

記者田暐瑋／綜合報導

藝人林宥嘉2017年與丁文琪結婚，育有一對兒女，不時會與粉絲分享家庭生活。近日他對妻子的深情告白，稱丁文琪是「命中註定的伴侶」，直言即便結婚多年，「越來越愛的她。」更透露第一次見到老婆的反應，竟然是立刻蹲下躲起來，似乎是相當害羞和不知所措，罕見的肉麻告白閃瞎一票粉絲。

▲林宥嘉和丁文琪。（圖／華研國際提供）

林宥嘉16日凌晨在臉書發文記錄心情，自從結婚後，努力成為有點爸爸架勢的歌手老公，老婆丁文琪卻是成了睡不飽的媽媽，為家庭犧牲了許多，兩人已經不再是有閒情逸致的男孩女孩，雖然結婚至今許多年，但他對老婆的愛意絲毫未減：「我命中註定越來越愛的她。」

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罕見對丁文琪肉麻告白，林宥嘉希望未來能寫出一首偉大的情歌來表達對妻子的愛，「那首歌是想著她而寫、那首歌要莫名其妙，就像她說我第一次遇見她的時候，突然蹲下躲起來，令人滿頭問號、那首歌要盪氣迴腸，好像我每天說愛的那種誇張。」粉絲被餵了一嘴狗糧，紛紛留言笑虧，「這篇表達的愛已滿到宇宙」、「這個閃度…你就誇張吧看可以多誇張」、「大半夜被閃瞎是發生什麼事」、「原來是深夜告白文，什麼都看不到」。

▲林宥嘉罕見放閃。（圖／翻攝自林宥嘉臉書）