《哈利波特》丹尼爾獲「舞台劇最高榮譽」！　台上告白女友、1歲兒

記者黃皓瑋／綜合報導

34歲的英國男星丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），因飾演電影版「哈利波特」一角走紅，系列電影完結後，他除了持續推出影視作品，也活躍於劇場表演。他昨（16日）傳來好消息，獲得生涯首個百老匯「東尼獎」（Tony Award）肯定，去年剛升格人父的他，也不忘在台上點名女友與1歲的兒子。

▲丹尼爾雷德克里夫首度獲得東尼獎肯定。（圖／路透）



東尼獎被譽為「劇場界的最高榮譽」，與奧斯卡獎、葛萊美獎、艾美獎並稱美國藝術界4大獎。昨日東尼獎舉行第77屆頒獎典禮，丹尼爾雷德克里夫以音樂劇《Merrily We Roll Along》，獲頒音樂劇最佳男配角獎，此前他也憑藉該劇，在今年被百老匯觀眾選為「最喜愛的音樂劇配角演員」。

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▲丹尼爾雷德克里夫在台上提到自己的女友及兒子。（圖／路透）



丹尼爾雷德克里夫在致詞中，除了感謝父母，也不忘提到大他5歲的女友艾琳達克（Erin Darke），直呼：「妳和我們兒子的到來，是我經歷過最好的事情，我非常愛你們。」讓她當場落淚。丹尼爾與艾琳達克因拍攝電影《愛殺達令》而認識，2人愛情長跑10年之久，去年他們被拍到推著嬰兒車散步的畫面，引發關注，之後他為新戲受訪時，也親自證實兒子出生的喜訊。

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