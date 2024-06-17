愛莉莎莎新片出包！「誤植泰國國旗」遭糾正　回私訊意外曝IG經營內幕

記者田暐瑋／綜合報導

網紅愛莉莎莎恢復單身後四處旅遊，日子過得開心愜意，近日上新片「台灣最好吃的三間河粉店」時發生小烏龍，畫面使用錯誤的越南國旗圖標，有粉絲發現後趕緊提醒，沒想到收到官方粉專回訊時發現竟然是本人直接回覆，讓原PO相當意外。

▲愛莉莎莎新片被糾錯。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG、Dcard）



愛莉莎莎在IG上介紹河粉店時，錯將越南國旗標示為泰國國旗，一名粉絲發現後迅速以私訊方式提醒，試圖幫助她修正錯誤，還說了句：「小編加油。」沒想到收到訊息回覆：「哈，沒小編。」原PO驚訝問：「真假！妳都是本人自己看所有訊息喔！」愛莉莎莎回說：「是！」

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▲愛莉莎莎新片被糾錯。（圖／翻攝自愛莉莎莎IG、Dcard）



原PO將此事PO上Dcard引發討論，愛莉莎莎也迅速下架原始影片，修正國旗圖案後重新上傳，社群媒體上發文開玩笑說：「我要殺了我的剪輯師。」事實上，愛莉莎莎恢復單身後四處旅遊，常常更新旅遊紀錄影片，她曾談到分手的心路歷程，並坦言在去澳洲的1、2個禮拜前就主動提出分開了，在知道快分手時也提前規劃去澳洲，讓生活轉移重心，講到當下心情，她說：「剛分手的1、2天我狀態不是像我現在這樣，我從早哭到晚，洗碗也哭、刷牙也哭、洗澡一半又開始哭。」