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張睿家、魏蔓「開球背號」見神奇諧音：有太多巧合

記者許逸群／台北報導

大愛劇《血‧拾人生》張睿家跟魏蔓17日受味全龍棒球隊的邀請擔任開球嘉賓，與慈濟骨髓幹細胞中心合作，號召球迷一起做公益。魏蔓的開球球衣背號選生日的「95」，張睿家則是選擇大谷翔平的背號「17」，沒想到巧合到變成諧音「一起救我」，兩人不約而同的說「拍戲有太多巧合的地方」。

▲▼張睿家跟魏蔓受味全龍棒球隊的邀請擔任開球嘉賓。（圖／大愛電視提供）

▲張睿家跟魏蔓受味全龍棒球隊的邀請擔任開球嘉賓。（圖／大愛電視提供）

魏蔓開球前還特別到牛棚跟投手王維中練球，先前還天天練羽毛球找力道。魏蔓跟運動員出身的張睿家討論，沒想到對方分享的都是搞笑影片！魏蔓擔任投手的角色，張睿家是打擊，而且還是在他自己的母校體育場裡舉行「對我來說特別有意義，心情是很興奮也很期待，希望當天自己能順利打到球。」

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▲▼張睿家跟魏蔓受味全龍棒球隊的邀請擔任開球嘉賓。（圖／大愛電視提供）

▲▼魏蔓投球雖然滑了一跤，但仍架勢十足。（圖／大愛電視提供）

▲▼張睿家跟魏蔓受味全龍棒球隊的邀請擔任開球嘉賓。（圖／大愛電視提供）

張睿家透露，最近沒有時間去打擊場練習，但以前有過打擊的經驗，所以當天就靠自己的臨場發揮。事實上，魏蔓十年前就有開球的經驗，當時被場內的氣氛讓她相當震撼，不過覺得自己的開球動作太瑣碎，如今再次開球，即使雨天投球用盡全力滑了一跤，還是對自己表現超滿意。

《血‧拾人生》講述一群罹患血癌的年輕人，張睿家說：「主要是拍攝血拾人生後，了解驗血建檔的重要性，不僅有機會幫助病患重獲新生，同樣也能讓等待的病患賦予更多的希望。」魏蔓也說：「這件事情必須是全民一起動起來的善舉！舉手之勞，未來給需要的人，能幫助到別人太開心了！我的榮幸。」

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血‧拾人生, 張睿家, 魏蔓

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