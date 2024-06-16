沈小婷陸綜被問「最討厭的Kep1er隊友」！　她回答點名3人EQ超高

記者劉宛欣／綜合報導

限定女團Kep1er由選秀節目《Girls Planet 999》選出，原定活動截止日為2024年7月，在各方周旋之下，7名成員包含崔有眞、沈小婷、金采炫、金多娟、江崎光、休寧巴伊葉、徐永恩達成續約協議，繼續以團體形式活動，坂本舞白和姜睿序則是選擇不續約，成為史上第一個續約成功的限定團。近日，沈小婷回中國大陸登上節目，被問起在團裡最討厭的3人，給出了高EQ的回應。

▲沈小婷高EQ回覆最討厭的3個隊友。（圖／翻攝自微博）

沈小婷登上最新一集的《奔跑吧》，期間被范丞丞問到「說出團裡最討厭的3個人」，她思考了一下後，笑著點出第一人就是休寧巴依葉，原因是「她自我管理太好了，在旁邊特別有壓力，行程很忙也會去做普拉提斯、健身」，接著點到了徐永恩，透露對方也是相當自律「她泡練習室泡太勤，有次凌晨練習後本來該叫車回去，但因為太累，直接在練習室睡著到隔天中午才起來」。

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▲沈小婷點名巴依葉、徐永恩。（圖／翻攝自微博）

沈小婷最後一個點名的是在宿舍住同一間的室友金采炫，吐槽對方「她嗓門太大了，她在房裡很安靜，但她平時聲音很大」，吐槽完還是不忘幫隊友安麗「她唱歌聲音很好聽」，言語間流露出團員間的好感情。「沈小婷團裡最討厭的三人」也衝上微博熱搜，引起大陸網友熱烈討論。

▲沈小婷吐槽室友金采炫。（圖／翻攝自微博）

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