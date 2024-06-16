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胡瓜出手相助！見男舞團表演震撼「贊助獎金飛美國比賽」盼為國爭光

記者孟育民／台北報導

《綜藝大集合》日前來到宜蘭五結的利澤簡永安宮，除了歷史悠久之外這邊還有特別的繞境儀式「走尪」，為了讓遊戲與在地文化結合胡瓜靈機一動準備了新單元「走尪挑戰賽」，而參賽的隊伍不僅有來自宜蘭大學女子籃球隊的球員，還有蘇澳海事的體育班同學和廟方的轎班志工們，節目還找來自宜蘭的全國冠軍「宜蘭泰雅妹妹」的男團，每位男生都「妖嬌」舞技精湛又超會放電，他們不僅在世界街舞錦標賽拿下台灣區的冠軍，接下來還會前往美國代表台灣與其他國好手進行比賽。

▲▼胡瓜。（圖／民視提供）

▲「宜蘭泰雅妹妹」帶來表演，全場看得目瞪口呆。（圖／民視提供）

在看了「宜蘭泰雅妹妹」精彩的表演後，胡瓜讓藝人們與他們進行「瘋狂黑白猜」，參賽者們需要隨著音樂舞蹈並進行猜拳，過程中宜蘭泰雅妹妹們奇招百出讓藝人們倍感壓力，為了取的勝利也是使出了全力，在經過一番激烈的交戰後終於取得勝利，除此之外胡瓜為了讓「宜蘭泰雅妹妹」多賺取獎金，安排與男藝人進行「冒險渡河」的單元，在比賽結束後胡瓜加碼獎金贊助他們前往美國比賽，不斷為「台灣之光」的優秀團體，盡一份心力。

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▲▼胡瓜。（圖／民視提供）

▲胡瓜加碼送獎金。（圖／民視提供）

除此之外。胡瓜也邀請地方媽媽們來押注自己看好的隊伍，過程中因為年齡與其他隊伍有些差距所以不被看好的轎班志工隊竟然成為黑馬成功進入決賽並奪得冠軍，而成功押注的兩位地方媽媽也順利來到擲杯環節，為了讓媽媽們再擲杯的時候能夠更加動感，籃籃、宜芳和檸檬分別跳了現在熱們「晚安大小姐」曲目，要讓地方媽媽們跟著跳，但是因為太新潮的動作，媽媽們不買單，最後還是胡瓜出馬親自示範自己的拿手歌，果然媽媽們一看就懂，讓他臭屁道「還是我懂地方媽媽們！」

▲▼胡瓜。（圖／民視提供）

▲眾人認真玩遊戲。（圖／民視提供）

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胡瓜, 宜蘭泰雅妹妹, 綜藝大集合

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