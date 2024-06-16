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直擊／出大事！華莎脫口暴雷：我下月又要來高雄　4千粉絲嚇壞互看

記者吳睿慈／台北報導

南韓吞CD女團MAMAMOO近來4位成員以單人活動為主，她們被粉絲統計為本年度（2024年）訪台的「灶腳大賽」冠軍，幾乎每個月都會來台與粉絲見面。華莎16日在南港展覽館舉辦專場活動時，她主動提及了團體經常來，「因為我太常來，現在都會看粉絲的臉色」，沒想到，她下一句自己暴雷「而且我下個月又要來高雄」，由於消息還沒公開，全場4千粉絲嚇到互看，連媒體席都是一陣騷動。

▲▼MAMAMOO華莎演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲華莎以超辣OL裝現身，全場噴鼻血。（圖／記者李毓康攝）

華莎3月才剛參加完高雄櫻花季，緊接著隔了3個月的時間，她16日以個人身份在南港舉辦專場活動，穿著性感OL裝從觀眾席現身，邊唱歌曲〈TWIT〉邊坐在粉絲大腿上，全場觀眾幾乎暴動。MAMAMOO目前為止是本年度「來台灶腳大賽」冠軍，她15日接受台灣媒體訪問時，得知此事非常驚訝，但也解釋「代表我們很想念大家」。

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▲▼MAMAMOO華莎演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼華莎突然暴雷「下個月又要來高雄」，台下全嚇傻了。（圖／記者李毓康攝）

▲▼華莎突然暴雷「下個月又要來高雄」，台下全嚇傻了。（圖／記者李毓康攝）

沒想到，華莎16日在台上竟意外暴雷，她自虧「因為我太常來，現在都會看粉絲的臉色，因為我下個月又要來高雄了！」事實上，她下個月即將訪台的消息目前並未公開，搶先在台上暴雷，粉絲初次聽到該消息，坐在台下驚嚇地互看，她則震驚到從椅子上站起來：「天阿，對不起對不起。」手上不斷打著叉叉，並試圖圓場「我是說如果我下個月又來高雄了」。

▲▼MAMAMOO華莎演唱會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼華莎帶來多首霸氣歌曲演出。（圖／記者李毓康攝）

▲▼MAMAMOO華莎演唱會。（圖／記者李毓康攝）

經過一陣暴動後，華莎再度自爆「各位我在準備回歸了」，她熱愛台灣美食，坦言如果活動結束後，打算來台灣大吃特吃，而她非常喜歡電影《我的少女時代》，現場更帶來一段中文歌〈小幸運〉，優美嗓音聽得台下如癡如醉，她也解釋，「我真的很喜歡這首歌，平時很常聽著練習，開車時也會邊聽邊唱，聽的時候會覺得心裡撲通撲通地跳、很悸動，我想這大概就是台灣的魅力吧。」。

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