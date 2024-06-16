邱瓈寬93歲母告別式！　曾志偉「特別從香港飛來」帶曾寶儀低調現身

記者孟育民／台北報導

演藝圈大姐大邱瓈寬（寬姐）的母親今（16日）於第二殯儀館舉辦告別式。早上11點進行家祭，在圈內人緣極佳邱瓈寬，許多好友前來致意，除了藍心湄、于美人、李烈、朱延平、黃韻玲、王世堅等人，場內大約有250人，稍早香港資深藝人曾志偉也帶著女兒曾寶儀低調現身。

▲曾志偉、曾寶儀。（圖／記者周宸亘攝）

曾志偉和邱瓈寬私下有數十年交情，這次特別從香港飛來致意，明天就會回香港，剛剛因為時間太趕來不及和寬姐說什麼，被問到有特別關心嗎？他則說：「有！保重身體。」

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另外，送花致意的人來頭都不小，包括王菲、那英、鄭秀文，劉德華、張小燕、大小S、楊丞琳、羅志祥、鄭元暢、余天、李亞萍、前總統蔡英文等人。

▲藍心湄。（圖／記者周宸亘攝）

▲邱瓈寬母親告別式今舉辦。（圖／記者周宸亘攝）

邱瓈寬致詞時說：「我媽媽也是個老師，我在香港工作十幾年，同事看到我講電話，不管講多久，只有兩個字對白『哇災』，就知道在跟媽媽講話。我到海外，不管到哪裡，只要講很久電話，我只說『哇災』，就知道我跟媽媽在講電話。」說到這，邱瓈寬瞬間哽咽，一度啜泣10秒說不出話，讓全場人忍不住鼻酸。

邱瓈寬坦言，為人子女無不希望父母能在身邊，但離別總是突然，「後來想想，我媽的教育方式，有她的人生道理。有時候人真不就是這樣嗎，很多事情 想了一下，都是『我知道了』、『哇災』，退一步想一想會更進步。」她最後哽咽地說：「我不要再胡言亂語了。媽，哇災，我知道了！」

邱瓈寬致詞是感性表示：「我跟媽媽講電話不管講多久，只有兩個字對白，『哇災』，同事就知道我在跟媽媽講話。」如今她也用「哇災」來回應駕鶴歸西的母親，希望媽媽放心地離開。