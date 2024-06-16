今天晚餐烤五花！　金宇彬、李光洙「聽D.O.自創應援」瞬間反應超爆笑

記者張筱涵／綜合報導

韓星D.O.於9日舉行見面會《BLOOM》，特別邀請要好的演員金宇彬、李光洙當嘉賓。有趣的是，他這次推出新專輯時，自行造了每首歌的應援法，其中〈mars〉實在太過特殊，讓2位嘉賓都露出了狐疑的表情，掀起討論。

D.O.在見面會上被cue演唱〈mars〉，並讓現場粉絲大喊應援法。金宇彬和李光洙在聽到「宇宙最強都敬秀」時，忍不住掩面大笑，接下又聽到「今天晚餐烤五花」，李光洙瞬間轉為狐疑的表情，讓現場觀眾、主持人和D.O.本人都忍不住笑出來。

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主持人在結束後特別說，這些應援法都是D.O.親自寫的，並重複一次「宇宙最強都敬秀」和「今天晚餐烤五花」，讓李光洙震驚直呼「烤五花不是我聽錯吼？這是啥…這是啥應援…這裡面是有什麼我不知道的緣由嗎」，再次讓現場笑聲不斷。

▲金宇彬和李光洙聽D.O.自創應援法，表情相當多變。（圖／翻攝自YouTube）



D.O.解釋「今天晚餐烤五花」是讓自己在表演完之後，晚餐吃得好一點的意義，而「宇宙最強」這部分則是來自金宇彬：「拍戲的時候，哥有送應援咖啡車給我，宇彬哥在上面寫了『宇宙最強都敬秀』，我在寫應援法的時候就響起來了。」