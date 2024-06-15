ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲35／滅火器曝「不敢不報名」原因　楊大正認：隨時可結紮

記者蔡琛儀／台北報導

滅火器樂團在本屆金曲獎一舉入圍年度專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳樂團獎、年度歌曲獎，他們表示，得知入圍時正在排練，楊大正也坦言：「 我老實說，2020年拿到最佳樂團，好像我們的得失心就不太一樣，所以這次就接近吃瓜的狀態，沒有入圍也不會太失落，但有入圍就特別爽。」

▲▼滅火器 Fire EX.《一生到底 One Life, One Shot》演唱會 - 台北場。（圖／記者黃克翔攝）

▲滅火器在今年金曲獎一舉入圍四大獎。（圖／記者黃克翔攝）

被問是否考慮以後不再報名樂團獎？楊大正笑說：「這件事不太可以這樣處理啦，我們沒二姐（江蕙）這種等級，這樣講只會被人家覺得你怯戰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今晚滅火器在北流開唱，楊大正老婆山東也到場，但一對兒女都在家，楊大正透露，屆時紅毯除了滅火器團員，兒女也會一起走，「想說老大今年要上小學了，就帶兩個一起走紅毯，我們以後也不一定會入圍，剛好這次有這個特別的經驗。」山東則不會走紅毯，楊大正先是笑虧老婆「怯戰」，但也幫解釋：「她不想走，她都已經淡出螢光幕了。」

▲▼滅火器 Fire EX.《一生到底 One Life, One Shot》演唱會 - 台北場。（圖／記者黃克翔攝）

▲滅火器主唱楊大正。（圖／記者黃克翔攝）

雖然山東淡出演藝圈，但她在社群網站上相當活躍，也常分享自己的性感辣照，被問到老婆PO照前是否會先跟他說，楊大正灑脫說：「問什麼，都成年了，她發這些辣照我也很有面子。」但夫妻倆已經決定不會再生第三胎，表示「扣打已經滿了」，是否有想過若得獎後宣布結紮？楊大正大笑：「我結紮是沒問題啊！但還沒去研究，沒得也可以結。」而他受老婆影響，去年8月開始看中醫減肥，已瘦了7、8公斤，讓他相當滿意。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

推薦閱讀

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

陶晶瑩驚傳「坐輪椅」健康亮紅燈！　被愛女推著走畫面流出

陶晶瑩驚傳「坐輪椅」健康亮紅燈！　被愛女推著走畫面流出

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了

米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了

雷／《戀愛兄妹》他們真的交往了！這2人被罵爆⋯網傻眼：變鬼故事

雷／《戀愛兄妹》他們真的交往了！這2人被罵爆⋯網傻眼：變鬼故事

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

YTR小象「成都拍片」遭出征反擊了！　怒曬機票訂單打臉酸民

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露　貼心陪男友媽

賴冠霖正式宣布退圈！「與公司解約」轉幕後　喊話粉絲：我從沒有跪過

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光　12萬人看傻：能播嗎

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船　私密房事曝光

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！　狗仔爆5身分線索：涉黑社會

「爺孫戀」林靖恩消失半年短髮露面！　曬自拍照4字曝近況

陶晶瑩驚傳「坐輪椅」健康亮紅燈！　被愛女推著走畫面流出

唐治平母亡11天仍拒認屍！友嘆「後事全卡關」：他沒報失蹤　最新進度曝

謝和弦公布中國公司砸千萬邀FB發文　波特王曝「最終目標」

米可白、江宏傑互擁甜笑　第二次再結就不會離了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金曲獎, 金曲35, 第35屆金曲獎, 滅火器

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊：看我好欺負沒完沒了
  2. 蕾菈打卡上海認了「收到邀請」！　遭疑拿酬勞急撇清：都自己付
  3. 金曲35／滅火器曝「不敢不報名」原因　楊大正認：隨時可結紮
  4. 祈錦鈅懶理大外宣爭議「有些人討厭和平」！　網紅開酸：講狗屁話
  5. 華莎想來台Long Stay：死之前去九份　聽聞「台灣灶腳冠軍」驚呆了
  6. YTR尼克岳父離世！　哽咽PO全家福照吐思念
  7. 王思聰不甩私生女風波！　日本街頭「甜蜜勾肩新女友」目擊照曝光
  8. 周星馳推抖音劇《金豬玉葉》賺1.27億！　粉絲曝超真實評價
  9. 白靈火辣宣傳！辣穿「小布遮兩點」綁脖比基尼　渾圓雙球超美
  10. 一粒古裝照仙氣逼人！「死亡角度」也沒崩　網噴鼻血：這男生最愛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366