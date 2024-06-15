金曲35／滅火器曝「不敢不報名」原因　楊大正認：隨時可結紮

記者蔡琛儀／台北報導

滅火器樂團在本屆金曲獎一舉入圍年度專輯獎、最佳台語專輯獎、最佳樂團獎、年度歌曲獎，他們表示，得知入圍時正在排練，楊大正也坦言：「 我老實說，2020年拿到最佳樂團，好像我們的得失心就不太一樣，所以這次就接近吃瓜的狀態，沒有入圍也不會太失落，但有入圍就特別爽。」

▲滅火器在今年金曲獎一舉入圍四大獎。（圖／記者黃克翔攝）

被問是否考慮以後不再報名樂團獎？楊大正笑說：「這件事不太可以這樣處理啦，我們沒二姐（江蕙）這種等級，這樣講只會被人家覺得你怯戰。」

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今晚滅火器在北流開唱，楊大正老婆山東也到場，但一對兒女都在家，楊大正透露，屆時紅毯除了滅火器團員，兒女也會一起走，「想說老大今年要上小學了，就帶兩個一起走紅毯，我們以後也不一定會入圍，剛好這次有這個特別的經驗。」山東則不會走紅毯，楊大正先是笑虧老婆「怯戰」，但也幫解釋：「她不想走，她都已經淡出螢光幕了。」

▲滅火器主唱楊大正。（圖／記者黃克翔攝）

雖然山東淡出演藝圈，但她在社群網站上相當活躍，也常分享自己的性感辣照，被問到老婆PO照前是否會先跟他說，楊大正灑脫說：「問什麼，都成年了，她發這些辣照我也很有面子。」但夫妻倆已經決定不會再生第三胎，表示「扣打已經滿了」，是否有想過若得獎後宣布結紮？楊大正大笑：「我結紮是沒問題啊！但還沒去研究，沒得也可以結。」而他受老婆影響，去年8月開始看中醫減肥，已瘦了7、8公斤，讓他相當滿意。