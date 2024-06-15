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柯震東「封存鎖喉照」以後不拍了！　認被公司念：動作不要太親密

記者蕭采薇／台北報導

柯震東在疫情期間直播意外吸引網友觀看，後來也成為首批在社群軟體Threads上活躍的藝人，許多人貼出「捕捉野生柯震東」的照片，一系列與女粉絲的「鎖喉照」和「公主抱」也成為話題。柯震東15日出席活動，坦言因為公司也在念「不要有太親密的舉動」，已經決定塵封這個Pose，未來不會再拍。

▲柯震東。（圖／墨子科技提供）

▲柯震東先前一系列與女粉絲的「鎖喉照」和「公主抱」成為話題。（圖／墨子科技提供）

柯震東說，其實拍照前都會問「有沒有男朋友？」如果對方有另一半，他就會說：「那一般合照就好。」此外不只女生，也曾有男粉絲要求鎖喉。此外他和王大陸是從小一起長大的朋友，日前他PO出兄弟的皮衣照引起討論，被問覺得自己跟王大陸誰帥？他不假思索表示：「心理層面當然覺得是我！」就連以前都幫對方傳情書時，也覺得其實自己更帥。

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柯震東近年活躍於社群媒體，他坦言一開始是因為無聊，但玩了之後開始知道年輕人在想什麼，更笑說：「很多人覺得我很像新人，看《愛愛內含光》的人都問『這新人是誰？』」他也訝異年輕人心態開放，以前談戀愛覺得發生關係就是終點，沒想到現在年輕人覺得最難的，反而是向旁人公開關係。

▲柯震東。（圖／墨子科技提供）

▲柯震東熱衷玩社群，常常睡前滑著手機入睡。（圖／墨子科技提供）

他日前也在Threads上自家公司徵演員，柯震東坦言：「希望找到下一個王淨或許光漢，這樣我就可以輕鬆一點了。」但否認想退休，「我才33而已耶！只是想要有更多的新人幫我們公司壯大！」沒有特定條件，唯一要求就是不要做壞事，「畢竟⋯你們知道的。」反幽自己一默。

日前師妹許莉廷與27歲鮮肉演員徐韜有曖昧互動，他強調公司沒有禁愛令，要做什麼都可以，「我都叫他們要好好體驗生活。演員沒談過戀愛，那演的戀愛戲都假的。現在都什麼年代了，哪像我們那時候，牽個手像世界末日一樣！」

▲柯震東。（圖／墨子科技提供）

▲柯震東即將在18日過生日。（圖／墨子科技提供）

18日生日的他也許願「希望演藝圈越來越好、身體健康、大家賺大錢，所有（黑的教育）入圍者都可以得獎！」今年參與《愛愛內含光》、《不夠善良的我們》兩部戲劇的他更說「滿期待金鐘獎的，有機會可以去，很開心！」但被問到是否想再度跨界唱歌，他尷尬笑言：「先緩緩！」

 

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