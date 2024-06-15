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陶晶瑩驚傳「坐輪椅」健康亮紅燈！　被愛女推著走畫面流出

記者王靖淳／綜合報導

女星陶晶瑩平時會透過社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，昨（14）日她在Threads上PO出一張坐輪椅的照片，透露自己膝蓋受傷。貼文曝光後不久，立即引發網友湧入留言表達關心。

▲陶晶瑩。（圖／翻攝自Instagram／momoleelee）

▲陶晶瑩平時會在社群分享日常。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

透過陶晶瑩分享的照片可見到，她坐在輪椅上，將愛犬放在大腿上，被女兒荳荳推著走。陶晶瑩無奈表示，自己先是重感冒，後來又因打球而導致膝蓋受傷，同時也在文末打趣稱讚：「女兒真的是很好的看護。」不少網友看到照片後，紛紛關心陶晶瑩，寫下「保重」、「祝早日康復」的留言。為此，她事後也PO出一段影片透露自己是韌帶斷裂。

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▲陶晶瑩（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

▲陶晶瑩透露自己韌帶斷裂。（圖／翻攝自Threads／momoleelee）

影片中，陶晶瑩在去看了醫生後，打了兩針消炎止痛針，只見她在打針過程不停哀號，甚至還脫口韓文的髒話，顯示她當下的感受相當不適。影片曝光後，再度吸引網友朝聖按讚，除了有人寫下「好好休息」、「一切順利」的留言之外，同時也有人關心她在月底舉辦的「Crazy MoMoment瘋陶秀」是否如期出席。為此，陶晶瑩回覆該網友表示：「我有準備輪椅。」

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