韓網熱門／娜璉對粉絲是真愛！　花6個月「拍370張拍立得」一一簽名分送

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE成員娜璉近日以SOLO曲〈ABCD〉回歸樂壇，除了帶來精彩的唱跳表演，更在活動面設計了許多驚喜，在SHOWCASE時有一對一合照外，今天更送給來看《音樂中心》錄影的粉絲一人一張簽名拍立得。

【真的很愛粉絲的TWICE娜璉】

前陣子辦了SHOWCASE辦了驚喜活動，和大約190名ONCE一對一合照已經很感人了…

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今天為了來看《音樂中心》的370名粉絲準備了迷你見面會、咖啡車，還有370張不同的拍立得還在上面簽名

240615 나연이 음중 미팬



원스 생각해서 폴라 370장 겹치는 게 하나도없이 찍어서 준비한 나연이....너무 효녀다#나연 #NAYEON pic.twitter.com/Nbi8t9CcGl — 모뭉???? (@TW_mung_ms96) June 15, 2024

｜討論區留言｜

1. 對粉絲好的藝人無條件就是超好感

2. 不是小卡而是拍立得嗎？？？？？？？？？

3. 獨一無二的拍立得！

4. 這是真愛啊…370張都拍得不一樣

5. 聽說拍了6個月

6. 服裝都不一樣，準備期間一直都在拍吧，好棒

7. 好暖，粉絲的反應也很可愛

8. 哇，甚至每張拍立得上面都有簽名，這誠意Q-Q 而且不只姿勢不同，是不同天拍來準備的，很感動

9. 她這麼忙碌還抽空拍加簽名，身為一般上班族的我光用聽的就覺得繁瑣，娜璉真的很了不起

10. 簽名拍立得370張真的是天使啊！雖然我是他團粉絲，但也覺得很感動

11. 今天真的很幸福！就算淋雨也很快樂，是當她知道要以2輯回歸就開始準備的，這樣的禮物真的Q-Q 娜璉啊，我們一起走一輩子

12. 天啊，拍立得的背景和服裝都不一樣，真的是一有空就拍的，沒有一張看起來是隨意拍的，嗚嗚，太厲害了

13. 娜璉就是天使啊，地球要滅亡也要帶著手機和粉絲傳泡泡的偶像嗚嗚嗚

14. 哇，這是真愛！作為粉絲要為本命做到這樣都沒辦法了

15. 這真的是沒投入時間和努力做不到的事情，很感動

16. 一對一拍照還有370張拍立得…哇

17. 究竟有多珍愛粉絲啊！！我不是粉絲都被感動到了，好善良又好溫柔

18. 以那樣的資歷要做到這樣的事情真的不容易，TWICE真的是隨著時間過去評價會越來越好，TWICE永遠吧！

19. 滿滿的真心

20. 會紅都不是沒有原因的