波特王再爆：台網紅、小模成統戰樣板！　揭滲透套路「2023年就開始」

記者田暐瑋／綜合報導

百萬網紅波特王日前在社群平台發文，指稱中國近期砸錢邀請台灣網紅前往當地拍攝旅遊影片，掀起網友討論。波特王14日上傳新片說明得知此事的過程，坦言過去訂閱跟知名度雖沒現在高，但合作邀約是現在10倍，後來因為開始聊政治時事，一些有合作的廠商都默默切割，「這是很現實的。」他也點破一些台灣網紅、小模都是被挑出的重點人選。

▲波特王上新片。（圖／翻攝自YouTube／波特王好帥）



波特王14日上傳新片，直接點破「中華好主播培訓營，台灣小模、網紅成統戰樣板而不自知」，消息來源來自一位不具名的自媒體朋友收到此類邀請，福利內容包括免費的餐飲和住宿，「根據邀約方的信件表示這種活動也不是第一次辦，邀請方還提供2023年活動報導給我朋友參考。」原本計劃在邀請自媒體朋友上節目一起聊聊，但考慮到這樣等同是讓朋友變相表態，不願害到朋友，最終決定由他代為轉述。

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波特王也強調，「當然我不是說接下來訪中拍片的（網紅、小模）就一定是免費去，但確實有這回事正在進行。」不只如此，他也分享自身經歷，「我以前還固定在更新娛樂影片時，當時我的訂閱跟知名度也沒現在高，但我那階段的合作邀約數量是現在的至少10倍。」

▲波特王上新片。（圖／翻攝自YouTube／波特王好帥）



自從開始討論政治和時事後，波特王坦言以前合作的廠商逐漸避開他，「這是很現實的，但我自己是可以理解廠商也明白，這就是目前的大環境。」接著說，「這也是我自己的選擇，沒有要責怪誰的意思。有時忘記讓再重來一次，我還是會這樣選。也因為這是我個人選擇，所以不能強加於他人。而我至今還在努力的原因，也是希望未來有一天大環境能有機會改變。」