王力宏請辭金曲追思李玟表演　文化部證實「整段演出都沒了」

記者蔡琛儀／台北報導

昨金曲獎官方宣佈，王力宏將在第35屆金曲獎頒獎典禮上演出，向去年離世、相識30年的好友李玟致敬，沒想到消息一出，各方熱議不斷，連議員都發聲，文化部長李遠今受訪更表示要製作單位再跟李玟家人討論，而王力宏今晚也無預警宣布，因擔心模糊李玟對華語音樂的貢獻，決定請辭演出。 對此，李玟二姐李思林（Nancy）僅回應：「我們尊重力宏的決定。」文化部則表示，決定整段演出取消。

▲王力宏今晚宣布請辭金曲演出。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

而文化部深夜也表示，為緬懷及肯定CoCo李玟在樂壇的貢獻，承辦單位特別提出在第35屆金曲獎頒獎典禮向李玟致敬的表演橋段。對於昨（13）日表演節目及人選公布後引發的討論，文化部及承辦單位誠心接受各界的批評、指教。

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文化部也說，在尊重典禮專業製作決定，以及演出人王力宏提出辭演後，文化部經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情況，決定取消這段演出。如此一來，等於今年金曲獎沒有追思李玟的橋段，也不會再找人頂替，但仍會將李玟身影保留在對已逝藝人的追思橋段中。

▲李玟。（圖／翻攝李玟臉書）

文化部表示，謝謝家人一直尊重製作單位對致敬環節的安排，也對未能如期盼於金曲獎演出致敬橋段及造成的困擾，向支持者們及大眾致歉，文化部會將此次案例列為後續典禮節目規劃等相關事務的重要參考。文化部深切期盼大家繼續熱情支持已經走了35年的金曲獎，向台灣所有努力不懈的傑出音樂人致敬。