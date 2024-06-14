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「兩岸交流團」住五星、全程警車開道！律師曝真實經歷：都刻意安排

記者劉宛欣／綜合報導

百萬網紅波特王12日在臉書發文爆料中國大陸方面砸錢邀請10組台灣網紅去旅遊拍片，直言「中共國務院就是有撥預算，要砸錢要來對台灣文化統戰」，引起台灣輿論一片譁然。經常針對時事發表看法的巴毛律師，14日也在臉書分享大學時期參加「兩岸大學生交流團」的經驗，表示：「雖然我那時年紀小，但也知道一切都是刻意把好的一面給我們看而已。」

▲巴毛律師參加交流團的心得。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）

▲巴毛發文附上網紅台灣表妹的影片截圖。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）

巴毛律師14日在臉書發文，聊起近期陸方收買台灣網紅做「統戰影片」的話題，讓她回想起大學時曾參加兩岸大學生交流團，10幾天的行程只要付一萬多台幣，她當時選的是浙江、北京團，每天都住五星級飯店、吃高檔餐廳、全程搭遊覽車，還有警車開道，最後會在北京人民大會堂宴請所有參加的大學生，可惜沒有吃到在地小吃，反而因為太油膩而拉肚子。

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▲巴毛律師參加交流團的心得。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）

▲巴毛律師參加交流團的心得。（圖／翻攝自巴毛律師臉書）

巴毛透露參觀萬里長城時，一般旅客需要把車停在停車場，但交流團的遊覽車是直接開到城牆下，此外，去參觀農家時，可以看到浴室有冷熱水、有電子溫控，她現在回想起來猜測「根本就是給人家參觀用的示範村吧」，期間與浙江大學學生交流，私下在晚上約出去唱歌，沒想到因此被罵爆，原因是很危險，不准台灣大學生回飯店後還自己出門，這也讓巴毛直言「根本就是不想讓我們接觸到真實的中國吧」。

去了一趟交流，巴毛闡述了真實心情「回來以後也沒有特別覺得中國很棒、很好，雖然我那時年紀小，但也知道一切都是刻意把好的一面給我們看而已」，但她也坦言吃好住好真的很爽，的確收到了熱情的款待。

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