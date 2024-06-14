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訪問／Niel「秘密打包TEEN TOP來台」　放話爆吃：胖到7字頭再回去

記者吳睿慈／台北報導

南韓二代團TEEN TOP於2010年出道成軍，唱紅〈Supa Luv〉、〈不是開玩笑〉、〈To You〉等歌，更在2023年於節目《玩什麼好呢？》再次合體，掀起一段回憶殺，大批粉絲感動流淚。成員Niel出道以來，15日將在台灣舉辦首次個人演唱會，他14日抵台後馬上接受台灣媒體聯訪，當場秀了一段中文「大家好 ，我是Niel，加油！」自爆上次訪台胖了2公斤，這次打算吃胖3公斤再回去。

▲▼TEEN TOP Niel。（圖／Fu Entertainment提供）

▲Niel首度在台舉辦演唱會，15日先接受台灣媒體訪問。（圖／Fu Entertainment提供）

TEEN TOP於2023年10月曾來台舉辦演唱會，門票銷售一空，Niel接著在年初舉辦見面會，並於15日預計在CLAPPER STUDIO舉辦演唱會。他透露上次訪台時，去夜市吃了非常多東西，因此胖了2公斤，「這次如果有推薦我去的夜市，我打算吃多一次，胖個3公斤再回去」，現階段體重為68公斤，他幽默笑喊「我要把體重前面數字變換一下，朝7字頭邁進。」並表示可以挑戰燒酒螺。

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Niel笑喊比較自在，由於成員每個人都比較有主見，「成員一起來的話確實會比較熱鬧，但因為要跟他們配合一起去，所以後面就會吵架，最後會變成我們乾脆各自去想去的地方」，首次在台開唱，他提早劇透會有「神秘嘉賓」，被問及可以透露一下與對方的緣分嗎？他先是賣關子表示「在韓國就邀請他了，我們認識很久了」，後來他加碼給提示「現在就跟我住在同個飯店」，馬上被猜到是TEEN TOP成員Ricky。

記者問他「需要保密嗎」，Niel率性地回答「看記者們開心即可」，完全不在意被暴雷，他笑喊「因為Ricky剛好隔天有見面會，他就一起來了」，成員是友情站台嗎？他幽默表示「我們是give and take，後天我也會去Ricky見面會當嘉賓」，他與成員明算帳，全場笑出來。

▲Niel。（圖／Fu Entertainment提供）

▲Niel透露成員間不說「我愛你」，他覺得彆扭。（圖／Fu Entertainment提供）

成員感情好，但Niel坦言不太跟隊友們說肉麻的話，「可能是因為我們從小就認識了，對於成員的稱讚會害羞，說肉麻的話也會有點生澀」，至於上次何時對TEEN TOP說我愛你？他想了非常久，「好像從來沒有過，可能是遊戲的時候，錄製節目的時候，透過那個氣氛說出『我愛你』」，被反問如果明天在台上對Ricky告白呢？他笑說：「明天的話可以！搞不好Ricky因為有粉絲在，他也會回應我。」

▲Niel這次來台Ricky也一起。（圖／Fu Entertainment提供）

▲Niel這次來台Ricky也一起。（圖／Fu Entertainment提供）

Niel靠打遊戲抒解壓力，但他自爆經常是「被網友罵的人」，幽默自嘲「因為我是屬於想做就自己去做的那種，經常被隊友罵」，只是他不會玩到走心，高EQ回答「現在遊戲變很好了，有個功能叫做『封鎖』，我會封鎖他」，大方與媒體分享遊戲裡的ID，「以前玩的遊戲叫做『想要被認可』還有『可樂為泡菜』，沒有原因就是當下想到就這樣取了。」

▲▼TEEN TOP Niel。（圖／Fu Entertainment提供）

▲Niel很喜歡電影《不能說的秘密》，還去過淡水觀光。（圖／Fu Entertainment提供）

Niel過去曾到淡水觀光，主因是非常喜歡電影《不能說的秘密》，「我通常看電影只會看一次，但那部片我看了3次，第一次看的時候是國中的時候，考完試班上播那部電影，女主角真的太美了，我覺得很好看」，明天的演唱會，他預告「感謝粉絲對演唱會的期待，也謝謝一起來參與的粉絲，我有準備韓國沒表演過的內容，還有台灣歌曲，我相信粉絲會喜歡的」，團體TEEN TOP也有發專輯的計畫，「成員間一直都有在聊，會定期跟粉絲見面辦活動，也會再來台灣」。

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TEEN TOP, Niel, Ricky, 天地, 創造

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