鄭俊英麻吉12年前說真話：他很黑暗！「脫別人褲子拍照」惡行早曝

記者吳睿慈／綜合報導

南韓2019年發生的Burning Sun事件震驚全球，BBC在5月製作相關紀錄片，使得該案再次掀起輿論討論，尤其是犯案藝人鄭俊英即將出獄，他日後的動態引起高度關注。他近日再度被挖出過去好友的爆料，把友人的褲子脫掉再拍照，甚至隨意拿走友人的物品，好友當時受訪虧他「如果我們沒那麼要好的話，那他的行為就是小偷了」，這段訪問彷彿神預言，讓大眾看清他的人格。

▲▼鄭俊英與朴泰俊曾是室友。（圖／翻攝自eNEWS24 YouTube）



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鄭俊英當年參加歌唱比賽一戰成名，過去曾與《看臉時代》漫畫家朴泰俊是好朋友，他出名之後四次元無厘頭的性格備受喜愛，對方接受節目採訪談及他，多次吐槽他的人品，「鄭俊英不是四次元，而是100次元」，甚至表示節目透過剪輯把他好的一面對外公開，不能播的全剪掉了。

▲▼朴泰俊坦言曾被鄭俊英硬脫褲子拍照。（圖／翻攝自eNEWS24 YouTube）



朴泰俊半開玩笑半真心地爆料，「有一次我剛從廁所走出來，突然他（鄭俊英）就叫4位朋友衝過來把我的褲子脫掉，然後他拍下了一切，又或者是正在睡覺著朋友，他突然就把洋酒倒進朋友的嘴裡，他就是覺得好玩，是個很黑暗的傢伙！」

▲▼朴泰俊笑著爆料鄭俊英行為像小偷。（圖／翻攝自eNEWS24 YouTube）



朴泰俊甚至把鄭俊英形容為「小偷」，過去曾與對方是室友，鄭俊英會把別人的東西佔為己有，而自己的東西還是自己的，隨意把別人的物品送出，當時他雖緩頰：「可能（鄭俊英）是從小在國外長大，不太會區分這是你的、我的。」但他不忘補一句：「如果我們沒那麼好，那他的行為就是小偷了。」

這段訪談其實早就說出鄭俊英的人品，只是當時他當紅，觀眾皆一笑置之，粉絲更是認為「很可愛」，如今2012年11月受訪的片段被掀出來，網友毛骨悚然回應「這非常嚴重」、「感覺朴泰俊已經講得很微婉了」。