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沒讓粉絲等太久！「BTS師弟」TXT再度登台開唱　林口10月連唱兩天

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體TXT（TOMORROW X TOGETHER）曾在2023年4月訪台開唱，當時在南港展覽館一連歡唱2天，並與MOA（官方粉絲名稱）共度美好時光。時隔1年多，官方14日驚喜宣布展開亞洲巡迴「ACT：PROMISE IN ASIA 」，台灣站在10月5、6日連續登場兩天，即將來台與歌迷見面。

▲▼沒讓粉絲等太久！「BTS師弟」TXT再度登台開唱　林口10月連唱兩天。（圖／翻攝自TXT官方IG、臉書）

▲TXT開啟亞洲巡迴演唱會。（圖／翻攝自TXT官方IG）

TXT亞洲巡迴演唱會目前公佈了澳門、新加坡、印尼等站，台灣站連唱兩日並在林口體育館舉辦，主辦單位「遠雄創藝Farglory Creative」稍早轉發貼文證實「MOA我們10月見」，活動購票資訊暫未公開，提醒粉絲詳細訊息請洽主辦單位官方臉書。

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▲▼沒讓粉絲等太久！「BTS師弟」TXT再度登台開唱　林口10月連唱兩天。（圖／翻攝自TXT官方IG、臉書）

▲▼TXT再度登台開唱，林口10月連唱兩天。（圖／翻攝自TXT官方臉書）

▲▼沒讓粉絲等太久！「BTS師弟」TXT再度登台開唱　林口10月連唱兩天。（圖／翻攝自TXT官方IG、臉書）

TXT是南韓BIGHIT MUSIC於2019年推出的男團，頂著天團師兄BTS的光環出道，他們用實力講話，短短5年內累積眾多歌迷喜愛，兼具綜藝的幽默感，幾位成員的反差萌性格非常圈粉。

而他們當時出道時適逢疫情期，2023年4月訪台開唱，不斷向粉絲道歉「來得太晚了」，並驚喜獻唱〈簡單愛〉、〈七里香〉秀出滿滿誠意，現在相隔1年再度回到台灣舉辦演唱會，大批歌迷期待不已，摩拳擦掌準備搶票。

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