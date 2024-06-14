Sandra認「其實已結婚2年」！　愚人節嫁餐廳老闆：為了提醒自己

記者劉宜庭／綜合報導

主持人Sandra（徐有潔，藝名：小斯）近日在社交媒體上分享了自己結婚的消息，「我其實已經結婚兩年多了啦」，坦承和丈夫許傑克早在2022年4月1日登記結婚，並將在今年9月7日舉行婚宴，同時曬出一系列夫妻合照，令眾人驚訝不已。

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▲Sandra已經結婚2年。（圖／翻攝自IG／Sandra）

文中，Sandra稱丈夫「許傑克」雖然沒有顯赫的背景，也算不上帥哥，但卻是一個非常有肩膀的人。Sandra分享了許多日常生活中的細節，例如在地震時，許傑克會確保她先安全躲到桌子下；她不會燙衣服，但每當她掛好襯衫後，許傑克會一邊碎念一邊幫她燙好。她還提到，丈夫有著奇特的直男幽默感，即使是20多年來一直講同樣的笑話，還是能讓她忍俊不禁。

這對夫妻的職業生活也截然不同，許傑克是餐廳老闆，外表常常嚴肅；而Sandra則是老師、主持人、口譯員和歌手，總是需要笑臉迎人。然而，一回到家，他們就像孩子一樣幼稚，工作辛苦，回到家後不需要講大道理，最多只是簡單地問一句「今天過得怎麼樣？」

▲Sandra曾任翻譯官、英文老師、樂團「妮可醬」主唱及網紅，近年轉戰主持界。（圖／翻攝自IG／Sandra）

Sandra感謝這段愛情和親情帶給她最大的禮物，就是能在家中全然放鬆。她表示，25年的認識、10年的好友、13年的戀愛，和2年的婚姻，使他們成為彼此最好的朋友和家人。文末，她也提到，當初選擇在4月1日登記結婚，是為了提醒自己用幽默和從容的態度面對婚姻中的成就與困難，坦言自己害怕麻煩，但丈夫說服她舉行婚宴，認為在這個複雜的時代，需要這樣的場合來提醒自己幸福。

▲Sandra將於今年9月舉行婚宴。（圖／翻攝自IG／Sandra）

「從來沒有大張旗鼓地宣告我結婚了，除了生性低調外，單純覺得婚姻嘛，不就是自己的事？」然而，Sandra發現網上經常有人搜尋「Sandra老師老公」和「Sandra老師結婚」，甚至收到過質疑的私訊。因此，她決定自己公開這個消息，希望得到大家的祝福，並在婚宴倒數三個月時，警惕自己戒掉手搖飲料，期待成為一個漂亮的新娘。