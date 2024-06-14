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大和田南那無預警曬婚戒！　「認愛剪輯師」手寫信親曝結婚原因

記者黃皓瑋／綜合報導

24歲的日本女星大和田南那曾是女團AKB48的一員，昨（13日）無預警宣佈重磅喜訊，透露已經在不久之前，與從事影片剪輯工作的男性結婚。她也在社群平台公開手寫信，向粉絲吐露心聲，並親曝了選擇與對方共度餘生的原因。

▲▼大和田南那。（圖／翻攝自IG／nanaowada_official）

▲大和田南那曾是女團AKB48的一員。（圖／翻攝自IG／nanaowada_official）

▲▼大和田南那。（圖／翻攝自YouTube／大和田南那）

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▲大和田南那透過YouTube影片宣佈婚訊。（圖／翻攝自YouTube／大和田南那）

大和田南那2013年成為AKB48的研究生，並於隔年成為正式成員，曾與團員一起登上NHK《紅白歌合戰》的舞台，然而2017年她無預警宣布畢業，並在隔年正式離開團體。近年她除了投入演員、模特兒工作，也開設YouTube頻道，吸引超過65萬人追蹤。

大和田南那昨日在YouTube頻道發佈影片，曬出無名指的婚戒宣佈結婚喜訊，而男方的身份也首度曝光，是日本YouTuber團體「スカイピース」（SKY PEACE）的剪輯師「きーちゃん」，他偶爾也會在SKY PEACE的影片中現身，累積了不少粉絲。

▲▼大和田南那。（圖／翻攝自IG／nanaowada_official）

▲大和田南那公開手寫信。（圖／翻攝自IG／nanaowada_official）

大和田南那同時公開了親筆手寫信，透露自己是被きーちゃん「不傲慢、待人體貼」的性格所吸引，並且對方帶給她很大的安全感與信任感，也讓她有了「很喜歡和這個人在一起的自己」這樣的念頭，因此決定和他步入婚姻。消息一出讓許多雙方的粉絲相當驚訝，也吸引大批網友留言送上祝福。

▼大和田南那官宣結婚影片（翻攝自YouTube／大和田南那）

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