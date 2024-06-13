劉涵竹峇里島解放泳裝！單邊肩帶失蹤　火辣曲線全看光

記者王靖淳／綜合報導

前美女主播劉涵竹近年成為節目《小姐不熙娣》班底，因甜美形象圈粉不少人，平時也會在社群分享日常，最近她就PO出一系列出國的辣照，並寫下日前到峇里島度假的心得。

▲劉涵竹平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／miss_liuhanchu）

照片中，劉涵竹身穿一件淺色的單肩連體泳裝，將頭髮隨意地紮成馬尾、妝容清新自然，還別了一朵黃色雞蛋花在耳後，整體風格極具夏日氛圍，她對鏡頭燦笑，表情充滿活力及快樂。從另外一張照片可見到，劉涵竹站在泳池邊，轉身對鏡頭露出甜美笑容，整個姿勢完美展現好身材。

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▲劉涵竹在社群分享泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／miss_liuhanchu）

劉涵竹表示，隨著心境的轉變，她開始享受這種放鬆身心的島嶼度假，並希望能多接近大自然，讓身心靈得到充分休息。回憶以往上班的旅行經歷，劉涵竹透露當時假期難得，總是把行程排得緊湊，甚至比工作還忙。她坦言，這樣的旅行雖開闊眼界，但現在的她更需要鬆弛感，希望自己成為生命中閃耀的太陽。

【劉涵竹IG全文】

踏上超過十年沒去的峇里島

這次心境轉變了

開始喜歡上海島度假

讓身心靈休息 多接近大自然

以前上班時 因為假期難得

旅行也要把行程排得比工作還滿

當然也沒有不好，開了很多眼界

而現在的我 需要多一點的鬆弛感

希望當自己生命中 最閃耀的太陽

好旅伴就是本竹

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