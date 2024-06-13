李芷婷「超頹喪近況」曝光！　崩潰躺床酗酒：什麼都不想做

▲李芷婷推出新單曲。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

李芷婷推出新單曲《習慣後就別說痛了》，力邀同門師兄蕭煌奇共同譜曲，寫下沉潛日子裡的心境，錄唱時數度淚灑錄音室，也希望這首歌能給予聽者直面脆弱的勇氣，擁抱堅強，李芷婷笑說：「這幾年最大的改變是我竟然從E人變成I人！在經歷過這些大家看得到跟看不到的事情之後，最大的改變是對一切都看得很淡了，白話一點就是對命運妥協了。」提到這一切的過程對自己而言都並非徒勞，甚至慶幸因為經歷過波折，才能寫下更多好歌。

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▲▼李芷婷寫下沉潛日子裡的心境。（圖／華納音樂提供）



李芷婷分享過去因為想活成別人期待的完美模樣，於是漸漸對自己轉化為「厭惡」的扭曲心態，她說：「自我厭惡的時期精神上很崩潰，不被理解的情況下我開始也搞不懂自己，每天就是躺在床上起不來，不然就是喝酒，很憤世嫉俗、什麼都不想做。」

在一段時間的頹靡後，她因為不甘心一切停留在原地，於是開始運動、做菜、看書、去看大自然等等，一天至少完成一項，慢慢的能做的事愈來愈多，也因為身邊有一群朋友的聆聽，她開始與自己和解，直到現在仍需要花時間跟自己對話、獨處，發洩心裡的壓力，重拾接納、愛自己的能力。

拍攝過程中，為了符合MV氛圍，李芷婷笑說印象深刻的是必須把手臂兩邊的刺青遮起來：「看到彩妝老師們必須得花很多時間、用很多遮瑕膏去把我的刺青蓋掉，然後我看著彩妝老師滿頭大汗幫我遮，覺得有點不好意思。」而這次MV也是李芷婷第一次到海邊拍攝，她充滿感謝的說：「我是一個夏天非常喜歡待在海邊的人，能夠聽著海浪拍攝MV，多少有些不現實，真心的謝謝這次MV所有的工作人員，每一個人都很辛苦也很重要，沒有你們就沒有這支MV的誕生。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

