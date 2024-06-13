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峮峮抽月老籤「見含義盈眶」！　KID揭她心態沒幫介紹：不要去強求

記者孟育民／石桓島報導

藝人小鬼（黃鴻升）2020年因心因性休克不幸去世，享年36歲，當時和峮峮的戀情也隨之曝光，日前KID特地帶峮峮拜月老，求到的籤詩竟精準說中峮峮的狀況，提及「該放下這段感情並尋找新的幸福」，也讓峮峮紅了眼眶。KID今在石桓島出席三立、華視實境節目《上船了各位！》記者會，談及此事希望大家別給峮峮那麼大的壓力。

▲▼ 峮峮。（圖／記者孟育民攝、翻攝自臉書）

▲KID談到先前帶峮峮拜月老。（圖／記者孟育民攝、翻攝自臉書）

峮峮單身4年，到月老廟抽到了一支深具意義的籤寫道：「便如鳳去秦樓，雲歛巫山。」KID上網查到其內容是指「心裡最愛的那個人離開了，然後請你們要離別，難捨難分，即使要離開也要珍惜當下的美好，讓感情保持純淨跟美好，不會世俗的雜念所污染，離別後思念更加珍貴。」

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▲▼《上船了各位！》記者會。（圖／三立、華試提供）

▲《上船了各位！》記者會。（圖／三立、華視提供）

KID今被問到有幫峮峮介紹對象嗎？他說：「他（峮）真的很忙，我也蠻忙，他真的老實講沒有男友蠻久的，我們在節目遇到的時候會互相關心一下，但實際上，我們私下出去的機會真的太少，我也沒有認識什麼男生可以介紹給他。」他說峮峮心態上一直都很釋懷，「他是一個很可愛的女生，讓他順其自然，不要去強求，大家給他的壓力太大了。」

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