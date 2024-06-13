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「地表最正啦啦隊」YURI扮兔女郎秀最美腹肌　辣露性感鎖骨、大長腿

記者蕭采薇／台北報導

「地表最正啦啦隊」陳怡叡（Yuri）不只在棒球場上有著高人氣，也因為個性活潑傻萌和亮麗外型坐擁大批粉絲。她近年也跨足演藝圈，展現不同於啦啦隊的多元魅力。日前Yuri在個人IG帳號曬出三組風格迥異的美照，讓不少粉絲手刀存圖，大讚「女神回歸」、「好有氣勢」、「太甜啦！」

▲「地表最正啦啦隊」陳怡叡（Yuri）。（圖／真心人電影有限公司提供）

▲陳怡叡（Yuri）有著「地表最正啦啦隊」稱號。（圖／真心人電影有限公司提供）

身穿白色貼身T-shirt、牛仔褲的Yuri難得梳開瀏海，搭上乾淨的妝容更凸顯她精緻的五官，直直盯向相機鏡頭直接電暈一大票粉絲；另外一組照片看到Yuri俏皮地拉著兔耳頭飾，運動風的穿著還不忘露出小蠻腰和腹肌，「啦啦隊最強腹肌」當之無愧。

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其中最吸睛的是Yuri穿著一身黑色系牛仔套裝，擺出冷豔的表情，靈感取自於韓國女演員韓韶禧的酷辣又帶點頹廢的風格，除了與平常球場上的Yuri有著極大反差外，更將Yuri的性感鎖骨及大長腿展現的淋漓盡致。

▲「地表最正啦啦隊」陳怡叡（Yuri）。（圖／真心人電影有限公司提供）

▲去年忙著跟球隊飛來飛去的Yuri被網友戲稱為「樂天外交官」。（圖／真心人電影有限公司提供）

去年忙著跟球隊飛來飛去的Yuri被網友戲稱為「樂天外交官」，待在台灣時也是工作滿檔。首次嘗試主持工作，擔任網路節目《Talk一杯》助理主持人，不僅訪問前要做功課，訪問中也要練習口條和反應，對比一剛開始的緊張，Yuri表示現在已經放鬆許多，但仍是有許多可以更加進步的地方。

Yuri去年也參與了兩部戲劇拍攝，合作了很棒的導演和演員，預計今年下半年有機會上檔。至於被問到飾演的角色？Yuri則說雖然還不能透漏，但兩部戲的角色反差頗大，她自己也很期待！

形象健康愛運動的Yuri，今年還擔任知名飲料品牌的路跑活動大使，而她本人除了平時有運動的習慣之外，近期更愛上了滑雪，從去年到現在就去滑了三次。比起分享雪地美照，Yuri更多是在社群分享自己學習滑雪的影片，她參加過《全明星運動會4》而接觸過很多種類的運動，她也很鼓勵粉絲們找到一項自己很喜歡的運動去投入，運動時身體釋放出的多巴胺真的會讓人心情愉快。

▲「地表最正啦啦隊」陳怡叡（Yuri）。（圖／真心人電影有限公司提供）

▲Yuri即將於夏天發行她的首支單曲。（圖／真心人電影有限公司提供）

談到今年的展望，Yuri也分享即將於夏天發行她的首支單曲，也是一首自創曲，曲風不同於以往啦啦隊發行單曲的甜美風格，將會是帶有神祕、異域色彩且具有girl power感覺的快歌舞曲。她也透漏，無論是音樂或是MV，都找了很棒的團隊來一起參與。對於要以唱跳歌手的身分和大家見面，感到既緊張又興奮。

 

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