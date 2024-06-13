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土屋太鳳捲連環殺人又遭跟蹤　入戲太深崩潰：比拍《今際》還心累

記者吳睿慈／綜合報導

日本女星土屋太鳳挑戰驚悚推理片，她在電影《完美配對謀殺案》裡化身性格溫順的平凡粉領族，卻因為慘遭跟蹤狂佐久間大介糾纏，人生從此陷入黑暗，歷經各種崩潰瞬間，甚至一度入戲太深，回到家後死氣沉沉，憔悴到連家人都擔心，她也苦笑地說：「比起拍《今際之國的闖關者》時的疲憊，這次更多的是心累。」

▲▼土屋太鳳捲連環殺人案又遭跟蹤　《完美謀殺案》入戲太深崩潰痛哭。（圖／華映娛樂提供）

▲土屋太鳳在片裡捲連環殺人案又遭跟蹤。（圖／華映娛樂提供）

土屋太鳳在片中有各種絕望嘶吼、崩潰痛哭的場面，被問起拍攝時的心境，她苦笑說：「與其說是辛苦，不如說是痛苦，痛苦到一度丟失自我，我在結束拍攝回到家後，遲遲無法從角色的情緒裡走出來，看新聞時也總是忍不住關注一些陰暗的社會事件，渾身都覺得難受，家人看到我憔悴的樣子也很擔心我。我聽說只要體驗過高空跳傘就會徹底改變人生觀，一度動念想去試試，還趁著拍攝空檔認真地找了相關資料，但後來還是沒機會飛去海外，也多虧了佐久間大介跟金子信昭在拍攝現場總是很開朗地打鬧嘻笑，我也從中獲得了一些療癒。」

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▲▼土屋太鳳捲連環殺人案又遭跟蹤　《完美謀殺案》入戲太深崩潰痛哭。（圖／華映娛樂提供）

▲▼土屋太鳳拍片入戲太深連家人都擔心。（圖／華映娛樂提供）

▲▼土屋太鳳拍片入戲太深連家人都擔心。（圖／華映娛樂提供）
 
跟土屋太鳳有激烈對手戲的資深女星齊藤由貴表示，拍攝時她能感受到土屋相當投入在角色當中，但戲外土屋的善良跟熱情同樣令她印象深刻，「土屋個性真誠且對工作抱有高度熱情，她會主動靠近每一個人，所以在拍攝現場受到工作人員喜愛，這種特質很難得。」第一次跟土屋太鳳合作的導演內田英治也說：「土屋的角色心境轉折起伏激烈，拍攝時她必須一直保持恐懼跟緊張感，辛苦可想而知，但是她從不在鏡頭前顯露疲憊，專注力過人，真的很棒。」
 
土屋太鳳即將迎來30歲，她透露《完美配對謀殺案》是人生的重要作品之一，回顧之前的演藝生涯，她說：「10多歲時，我參加選秀試鏡經常落選，也懷疑過自己是不是不適合演戲，但是正因為有過那段低潮的日子，我對現在自己所擁有的一切更加抱持感謝之情。」《完美配對謀殺案》6月14日將於全台上映。

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土屋太鳳, 完美配對謀殺案

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