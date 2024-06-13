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郭泓志遭爆錄影臉臭「EQ低只想訓練」！　自認：對運動比較執著

記者孟育民／石垣島報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境節目《上船了各位！》，橫跨台日的獨木舟冒險挑戰，七位藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美挑戰人生極限，一起跨越國際的海上大挑戰！經歷55個小時後終於抵達石垣島，今（13日）在當地舉辦記者會，分享此趟旅程的心路歷程，郭泓志遭爆料錄影過程中時常臉臭，讓眾人不敢靠近。

▲▼ 《上船了各位！》。（圖／三立提供）

▲《上船了各位！》在石垣島舉辦記者會。（圖／三立、華視提供）

郭泓志因為太認真，100公斤的身體還要塞進一艘船導致不舒服，自認「常常臉臭」，意外成為節目的看點之一，鍾瑶表示：「郭哥比較勇於表達自己感受，他只要不開心、吃不好、睡不好，他就是會表現出來。」郭泓志則解釋：「我就是運動員出身，對運動比較執著。」KID在旁誇讚：「一開始訓練他（郭）很笨拙，他說我們體保生只要多加練習就可以成功，後來他回去就自主訓練，變成我們最強的。運動員EQ比較低，他就只想要訓練，他為了訓練走火入魔了。」

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▲▼《上船了各位！》。（圖／記者孟育民攝）

▲郭泓志遭爆臉臭。（圖／記者孟育民攝）

郭泓志表示，這次壓力很大，人整整瘦了三公斤，他覺得這次最難克服的是所有的人要輪班休息睡覺。暈船一直是蔡昌憲最大致命傷，在第二天狂吐就已經把胃全部清空，KID在旁邊笑說自己能划下去最大的意志力就是老婆和小孩「因為我一定要安全登島」，而胡宇威則說自己這次克服了一件事，就是要跟男生睡同一張船，而這位男生就是節目導演，更說自己在睡夢中踹了一下導演。而鍾瑶最難克服的就是曝曬，而且在整個划行中已經脫水中暑。

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