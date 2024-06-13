KID領軍划船到日本「得知懷孕妻迎接心疼爆哭」！爆過程驚見鯊魚差點送命

記者孟育民／石垣島報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境節目《上船了各位！》，橫跨台日的獨木舟冒險挑戰，由KID領軍出海，帶著胡宇威、郭泓志、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美挑戰人生極限，一起跨越國際的海上大挑戰！7人經歷55小時終於抵達石垣島，今（13日）在當地舉辦記者會，分享這趟過程的艱辛，他們到達目的地時還忍不住落淚，籌備半個月的辛苦終於可以宣洩。

▲KID，胡宇威、郭泓志、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美抵達石垣島。（圖／三立提供）



此趟旅程一波三折，前面先遇到雷雨，還要忍受三天都不能洗澡，後來蔡昌憲在划船的過程中，因為吃壞肚子還吐了；大夥快到石垣島時又遇到公牛鯊，他們一開始都以為是工作人在開玩笑，甚至當時還跳下水玩，得知後立刻跳回船上，蔡昌憲說：「那隻鯊魚跟在我們後面一陣子了，差不多一個橡皮艇大。」胡宇威接著說，「鯊魚一路都跟著，知道細節很可怕，差點送命，那個不要開玩笑。」

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▲他們還遇到鯊魚。（圖／三立提供）

KID老婆懷孕還帶著木木在岸邊迎接，此舉讓KID相當心疼，甚至在聽聞消息後還落下男兒淚，他說：「我之前有跟他說不希望他來，因為她懷孕又要帶小孩，又不是直達還要轉機，所以我那時候很擔心，我在船艙裡哭了一下。」問到看到老婆第一反應，他居然說：「我大概10幾分鐘都在看小孩，沒有在看他，我老婆在旁邊哭我都沒看到，我一直在親兒子，快10分鐘我才意識我忽略老婆，趕快抱一下。」



