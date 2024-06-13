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瑪斯卡擊壞巨大棒狀物 不死鳥郭泓志看呆了

記者葉文正／台北報導

由好看娛樂製作全新實境節目《我的明星村長》主軸以SDGs(永續發展目標)為核心精神，在5位明星村長卜學亮、郭泓志、姚元浩、瑪斯卡、禾浩辰的帶領之下，發掘地方之美，打造出專屬台灣特色的鄉村綜藝。《我的明星村長》播出後收視持續長紅，穩坐同時段第一。本週播出明星村長卜學亮累到懷疑人生EQ歸零篇。

瑪斯卡揮棒落空一旁的郭泓志（左）驚呆。（圖／好看娛樂提供）

▲瑪斯卡揮棒落空一旁的郭泓志（左）驚呆。（圖／好看娛樂提供）

村長們到阿里山新美村熱情的原住⺠部落，協助村民採筍工作後已經筋疲力盡，緊接著還要幫忙籌備校慶運動會，清理校園內的雜草。卜學亮累到懷疑人生，對天空長嘆一口氣。在一旁的村民見狀說：「休息一下吧！還有明天啊。」（意指不用急著做完！」

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瑪斯卡揮棒落空一旁的郭泓志（左）驚呆。（圖／好看娛樂提供）

▲郭泓志輕鬆揮出全壘打。（圖／好看娛樂提供）
沒想到卜學亮因為太累EQ歸零，當場拒絕村民鼓勵回說：「明天，我們不來喔。」在一旁的村民只能擠出笑容化解尷尬。小朋友看到前職棒選手不死鳥郭泓志蒞臨，害羞的提出請求說：「可以教我們打棒球嗎？」郭泓志隨即親切點頭同意。


於是明星村長們組成兩隊PK樂樂棒球，瑪斯卡率先拿起球棒一揮，球沒打到，倒是把支撐棒球的桿子打歪，大夥笑到東倒西歪，禾浩辰更在旁無情評論：「姿勢100、得分0」。

接著輪到小孩心目中的棒球大神郭泓志上場，輕鬆一揮就擊出全壘打，在眾人歡呼之下率先得分。敵隊的姚元浩不喜歡輸的感覺，馬上抗議說：「不好玩。」

卜學亮在會後分享來到偏鄉，他們的資源是很少的，你可能沒想到可以帶給村民一些什麼幫助？山上教學資源匱乏，村長們也協助小孩課後輔導。在點名時，郭泓志和禾浩辰碰到空前難題，整隊時孩童完全不受控亂跑，出現禾浩辰追著孩童變成老鷹追小雞的荒唐畫面，眼看無法鎮住孩童，禾浩辰開始嚴肅板起臉起來要大家報數，清點人數後準備啟程去下個活動，孩童們也終於開始接受管束。


 

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