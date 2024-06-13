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羅大佑推出「地球永續」計畫！　當爸感性：為下一代做改變

▲▼羅大佑推出新單曲《地球母親》。（圖／大右音樂提供）

▲羅大佑推出新單曲《地球母親》。（圖／大右音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

羅大佑推出新單曲《地球母親》，這是一首關於環境永續發展的歌曲，近2年羅大佑由家庭、女兒開始，進而反思到下一代的前景，疫情的反噬、環境的污染、氣候的異常，都已經不再是一個新聞議題，而是每個人生活的日常，羅大佑因此開始思考如何為下一代留下永續發展的生活環境，並盼望歌曲能喚起更多人對於地球環境破壞議題的關心。

▲▼羅大佑盼能喚起更多人對於地球環境破壞議題的關心。（圖／大右音樂提供）

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▲▼羅大佑盼能喚起更多人對於地球環境破壞議題的關心。（圖／大右音樂提供）

▲▼羅大佑佑推出新單曲《地球母親》。（圖／大右音樂提供）

《地球母親》是羅大佑近期少有的共同創作作品，由羅大佑、易家揚共同寫詞，朱敬然擔任製作人。三人花了極長時間不停的討論及修正，總共用了兩年，才完成這個作品，光是編曲方面，就總共有4個版本，可見羅大佑等人對於這首作品的堅持及講究。易家揚多年前入行第一份工作就是在滾石唱片擔任企劃，當時就已經非常景仰羅大佑的他，直到30年後經由朱敬然的引薦，第一次跟羅大佑合作，他也不負在業界多年資歷，三天內即交出完整的第一版歌詞，令羅大佑非常驚喜及佩服。
 
《地球母親》也可以說是羅大佑2024年開始的全新計畫的開門曲，在疫情期間，羅大佑的創作能量又重新地被激發，從2021《宜花東鹿》、2022《安可曲》、2023《愛‧河‧人間》，羅大佑腦中的想法可以說是滿到排隊在等，在接下來的2024羅大佑將推出一系列關於地球永續的作品，期許透過一點一滴的努力，讓生活在地球上的每一個人，都能做出一點點改變，累積起來將是巨大的改變，讓後代子孫也能擁有一個美好的地球。
 

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