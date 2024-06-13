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陳庭妮強勢收編！蔡凡熙口嫌體正直「像多了一個媽」

記者許逸群／台北報導

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》中，蔡凡熙的陰陽鼻能力露餡後，成了陳庭妮專屬「凶宅犬」，他嘴巴嫌說「真的把我當狗」，身體卻很忠誠，聽從命令四處靠鼻子尋找凶宅，一步步掉入戀愛陷阱也不自知。

▲▼靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲陳庭妮在劇中強勢收編蔡凡熙。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

最新一集即將上線，劇中，陳庭妮先前得知蔡凡熙能聞到孤魂野鬼的能力後，開始強制進行健康管理，只為保持蔡凡熙的嗅覺敏銳，她不斷餵食水果增加維他命攝取，還禁止喝可樂、逼戴口罩，讓蔡凡熙私下抱怨：「好像辦公室也多了一個媽。」

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▲▼靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

▲靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》。（圖／逆光電影股份有限公司提供）

不過陳庭妮的強勢作風，反而攻陷蔡凡熙的心。隨著相處時間拉長，蔡凡熙對這位很照顧自己的前輩產生好感，更發揮凶宅犬的價值，替辦公室女同事妙妙抓出租屋處鬧鬼真相。

全新內容中力邀金馬、金鐘得主陳竹昇飾演神秘鬼怪，他刻意搗蛋讓家裡發出聲響、電燈自動開關，以為家裡鬧鬼嚇壞的女同事則由新演員黃惟飾演，她在劇中被蔡凡熙拯救，直說：「凡熙光是身高，好像什麼都不用做就很可靠了，靠著他可以聞到鬼的才能，順利解救妙妙的危機！」

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關鍵字

幸福房屋事件簿, 陳庭妮, 蔡凡熙

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